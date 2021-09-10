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Существует вариант проекта нового основного закона Белоруссии

28 сентября в 12:41 Политика 0 288 Карина Мелова
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По словам политического лидера Белоруссии Александра Лукашенко, существует вариант проекта новой конституции республики.

В частности, в ходе беседы с членами Конституционной комиссии президент Белоруссии уведомил: «Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны». Александр Лукашенко заявил, что в прошлом остались «месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу» (ист.: крупное белорусское информационное агентство БелТА).
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