Существует вариант проекта нового основного закона Белоруссии

По словам политического лидера Белоруссии Александра Лукашенко, существует вариант проекта новой конституции республики.



В частности, в ходе беседы с членами Конституционной комиссии президент Белоруссии уведомил: «Я внимательно следил за процессом, слушал ваши выступления в средствах массовой информации. Словом, был вовлечен в происходящее. Можно констатировать, что есть вариант проекта нового основного закона страны». Александр Лукашенко заявил, что в прошлом остались «месяцы напряженного труда, большой работы, споров, претензий друг к другу» (ист.: крупное белорусское информационное агентство БелТА).