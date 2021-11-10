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Песков сообщил о сроке проведения большой пресс-конференции президента

24 ноября в 14:31 Политика 0 204 Карина Мелова
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уведомил, что традиционно проводимая большая пресс-конференция главы государства Владимира Путина будет организована до Нового года, однако точная дата пока не оглашается (ист.: ТАСС).

В ходе общения с журналистами пресс-секретарю президента был задан вопрос касательно возможности проведения большой пресс-конференции 23 декабря, на который он ответил, что «как в эту, так и в другие тоже рассматривается». Г-н Песков уверяет, что мероприятие состоится до начала следующего года.
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