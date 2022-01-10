Лавров подводит итоги деятельности российской дипломатии в минувшем году

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает перед журналистами, подводя итоги деятельности российской дипломатии в минувшем году. Это первая большая пресс-конференция руководителя внешнеполитического ведомства в 2022 г.



Представителей прессы интересуют результаты накануне завершившихся трех этапов переговоров Россия–НАТО при участии США по гарантиям безопасности, связанная с Украиной ситуация, отношения Москвы с Евросоюзом, а также вопросы, касающиеся нерасширения Североатлантического Альянса. Кроме того, обсуждается проблема свободы слова и доступа к информации и попытка государственного переворота в Казахстане.



Пресс-конференция организована в смешанном очно-заочном формате. Напомним, в прошлый раз длительность большой пресс-конференции министра иностранных дел Российской Федерации составила примерно три часа.