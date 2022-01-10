Главная > Политика

Лавров подводит итоги деятельности российской дипломатии в минувшем году

14 января в 14:05 Политика 0 307 Карина Мелова
1 Изображение

Глава МИД РФ Сергей Лавров выступает перед журналистами, подводя итоги деятельности российской дипломатии в минувшем году. Это первая большая пресс-конференция руководителя внешнеполитического ведомства в 2022 г.

Представителей прессы интересуют результаты накануне завершившихся трех этапов переговоров Россия–НАТО при участии США по гарантиям безопасности, связанная с Украиной ситуация, отношения Москвы с Евросоюзом, а также вопросы, касающиеся нерасширения Североатлантического Альянса. Кроме того, обсуждается проблема свободы слова и доступа к информации и попытка государственного переворота в Казахстане.

Пресс-конференция организована в смешанном очно-заочном формате. Напомним, в прошлый раз длительность большой пресс-конференции министра иностранных дел Российской Федерации составила примерно три часа.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

От законопроекта о ковид-сертификатах отказались

14 января в 15:46 Государство

Решетников положительно оценил предпринятые правительством меры борьбы с инфляцией

14 января в 14:58 Экономика

РФ ожидает, что американская сторона в письменном виде оформит свой ответ по гарантиям безопасности

14 января в 12:55 Внешняя политика

«СберБанк» будет выдавать ипотеку на приобретение залоговой недвижимости

13 января в 15:26 Ипотека
Самое читаемое Самое обсуждаемое

Возможно, уже этой весной российские туристы смогут посетить Евросоюз В Женеве начались переговоры РФ и США по гарантиям безопасности В билеты для экзаменов на получение прав в ГИБДД будут внесены изменения Токаев: в Казахстане совершена попытка государственного переворота Выступление Токаева в Мажилисе

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2022

Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Top.Mail.Ru