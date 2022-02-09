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Названы сроки оглашения послания президента России Федеральному собранию

8 февраля в 18:07 Политика 0 255 Карина Мелова
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Как сообщили сотрудник федерального телевизионного канала и источник в правительстве, весьма вероятно, что президент РФ огласит ежегодное послание ФС в начале марта (ист.: «Ведомости»).

По данным приближенного к администрации главы государства источника, организация события обуславливается нынешней тяжелой эпидемиологической обстановкой в условиях стремительного распространения омикрон-штамма.

Представитель Кабмина подтвердил информацию об ожидаемом в начале марта выступлении Владимира Путина перед членами парламента, в ходе которого будет описано текущее положение в государстве и будут определены векторы внешней и внутренней политики. Сейчас прорабатываются ключевые темы послания.

Точная дата обращения президента с речью к СФ пока не называется, однако речь идет о первых числах марта. Скорее всего, мероприятие пройдет 1 либо 3 числа. Если следовать одной из версий, Путин огласит послание до обращения политического лидера Соединенных Штатов Джо Байдена к конгрессу, назначенного на 1 марта. Обнародовав свое послание к членам парламента в этот же день, Путин, благодаря разнице во времени в 8 часов, опередит президента США, представив позицию российской стороны по гарантиям безопасности в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу озвучить дату оглашения ежегодного послания главы государства ответил таким образом: «Сообщим своевременно».
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