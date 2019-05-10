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Ожидается рост цен на недвижимость

24 мая в 17:49 Жилая недвижимость 0 153 Васильева Елена
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Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует рост цен на недвижимость, связывая его процессом перехода на проектное финансирование. Он также ожидает стабилизации цен в следующем году. Об этом Греф рассказал журналистам в ходе брифинга.

Комментируя переход на проектное финансирование, Греф сказал: «Будут ли реагировать цены? Наверное, тоже будут. Пока тяжело сказать, как, но я не думаю, что драматически. Наверное, цены пойдут вверх. Но мне кажется, что ситуация в следующем году будет стабилизироваться».
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