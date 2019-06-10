Совфедом одобрен закон, защищающий права дольщиков при банкротстве застройщика

На сегодняшнем заседании Совет Федерации одобрил закон, защищающий в случае банкротства застройщика интересы участников долевого строительства.



В сопроводительных документах сказано: «В целях урегулирования обязательств признанных банкротами застройщиков перед участниками долевого строительства предлагается предоставить право субъекту РФ создавать фонд субъекта РФ для завершения строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимого имущества, строительство которых осуществляется с привлечением средств граждан – участников долевого строительства».



Деятельность фонда субъекта РФ будет финансироваться из средств регионального бюджета. Законом предусмотрено создание единой регистрационной базы проблемных объектов – систематизированные сведения о тех объектах недвижимости, где сроки завершения строительства или передачи объекта нарушены застройщиком на срок более шести месяцев. В единую базу будут внесены также сведения о застройщиках-банкротах. В документе также сказано, что все новостройки в РФ, включая апартаменты, будут продавать исключительно по договорам долевого строительства.



В документе также прописаны основания для использования средств маткапитала для приобретения жилья через счета эскроу.