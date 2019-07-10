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ГД во II чтении одобрила упрощенный выкуп у банкротов договоров долевого строительства

17 июля в 17:13 Жилая недвижимость 0 151 Васильева Елена
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Во II чтении ГД приняла вчера проект закона об упрощении механизма финансирования за счет бюджетных средств Фондом защиты прав дольщиков завершения строительства объектов, строящихся на средства дольщиков. Документ был инициирован группой депутатов, возглавляемой председателем комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николаем Николаевым.

Николаев ранее пояснял: «На сегодняшний день есть целая группа объектов, которые практически достроены и которые являются банкротами. В этом случае единственно разумной мерой будет выкуп договоров долевого участия, оставшихся, незанятых в этом проблемном объекте, у компании-банкрота. Но средства поступают в Фонд защиты участников долевого строительства из бюджета, и, соответственно, по действующим нормам, во-первых, нельзя направлять их банкротам, во-вторых, они должны распределяться через 44-й федеральный закон».

Принятый законопроект предполагает корректировку положений Бюджетного кодекса – субсидирование фонда для завершения строительства проблемных объектов будет выведено из-под действия норм закона о госзакупках. В результате данных мероприятий, фонд получит возможность выкупать у застройщиков-банкротов договора долевого участия и впоследствии завершать их строительство.
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