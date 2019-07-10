Июнь стал рекордным по количеству приобретенных новых квартир в Москве

Росреестр обнародовал данные о рынке жилой недвижимости Москвы за январь-июнь 2019 года. Как показали результаты мониторинга, в первом полугодии в столице РФ было заключено на 35% больше договоров долевого участия, нежели годом ранее, - 59 266.



В столичном подразделении Росреестра указывают на то, что пик продаж квартир на первичном рынке жилья припал на июнь. В первый месяц лета было заключено рекордное количество ДДУ – 11677, что превышает майские показатели на 54% и вдвое выше показателей июня 2018 года.



Представители ведомства поясняют бум продаж квартир на первичном рынке желанием девелоперов завершить проекты до перехода на эскроу-счета. В Росреестре также указывают, что 50% всех зарегистрированных в июне ДДУ приходится на юрлица.



Эксперты предполагают, что обязанность перехода на эскроу-счета вынуждает застройщиков искать пути обхода механизма. Один из способов обхода – переход к практике продажи недвижимости по договорам переуступки прав собственности.