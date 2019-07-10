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Июнь стал рекордным по количеству приобретенных новых квартир в Москве
19 июля в 16:03 Жилая недвижимость 1 208 Иван Тихонов
Росреестр обнародовал данные о рынке жилой недвижимости Москвы за январь-июнь 2019 года. Как показали результаты мониторинга, в первом полугодии в столице РФ было заключено на 35% больше договоров долевого участия, нежели годом ранее, - 59 266.
В столичном подразделении Росреестра указывают на то, что пик продаж квартир на первичном рынке жилья припал на июнь. В первый месяц лета было заключено рекордное количество ДДУ – 11677, что превышает майские показатели на 54% и вдвое выше показателей июня 2018 года.
Представители ведомства поясняют бум продаж квартир на первичном рынке желанием девелоперов завершить проекты до перехода на эскроу-счета. В Росреестре также указывают, что 50% всех зарегистрированных в июне ДДУ приходится на юрлица.
Эксперты предполагают, что обязанность перехода на эскроу-счета вынуждает застройщиков искать пути обхода механизма. Один из способов обхода – переход к практике продажи недвижимости по договорам переуступки прав собственности.
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По Вашему мнению, продолжится ли тенденция к увеличению продаж квартир в Москве в ближайшие месяцы, учитывая переход на эскроу-счета?
Скачок спроса на новостройки в июне связан в том числе с большим количеством «технических» инвестиционных сделок, застройщики стремились реализовать как можно больше квартир, чтобы соответствовать принятым требованиям и продолжить продажи в данных строящихся ЖК по ДДУ и после отмены долевого строительства. Кроме того, высокий спрос был и со стороны конечных покупателей, продажи в первой половине года подстегивали как текущая динамика стоимости квадратного метра, так и анонсированное многими девелоперами существенное повышение цен с 1 июля 2019 года. Именно поэтому многие стремились заключить сделки до так называемого дня «X» - 1 июля.
Что касается покупательской активности в ближайшие несколько месяцев, то на мой взгляд, она останется на достаточно высоком уровне, но, при условии сохранения текущего уровня цен и ставок по ипотеке. Ведь пока большая часть новостроек по-прежнему продается через ДДУ. Поэтому по сути покупатели пока не успели ощутить эффект от нововведений на рынке. А вот «технических» регистраций больше не будет. Количество сделок июль и далее будет меньше, чем в первые 6 мес 2019 года.