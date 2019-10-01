|
В «Опоре России» предупреждают, что дольщики все еще находятся в зоне риска
3 октября в 15:14 Жилая недвижимость 0 116 Иван Тихонов
Член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский в интервью «Известиям» заявил о возможном двукратном увеличении обманутых дольщиков в РФ. По его словам, это связано с тем, что отдельные застройщики не получили одобрение на кредиты и на продолжение строительства жилых объектов по старой схеме после перехода на эскроу-счета.
«Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тысяч человек», — сообщил г-н Котровский.
По оценкам экспертов, на данный момент в неопределенной ситуации находятся около 600 компаний-застройщиков, которые возводят дома для 200 тысяч дольщиков.
В Минстрое заверяют, что у «проблемных» девелоперов еще есть шанс получить кредиты, поскольку некоторым компаниям было отказано по причине неправильно оформленных документов.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в 2019 году гораздо ниже 4%3 октября в 18:12 Экономика
В Брюсселе призвали Лондон решать проблемы по Brexit самостоятельно3 октября в 17:46 Финансовые рынки
Сбербанк: от утечки данных пострадали только 200 клиентов3 октября в 17:15 Экономика
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Путин провел совещание с постоянными членами Совбеза по урегулированию ситуации в Сирии и проблему прекращения ДРСМД Эксперты: Трамп станет третьим президентом в истории США, который будет подвергнут импичменту PwC: темпы роста рынка электромобилей в РФ могут достичь 30% в ближайшие пять лет Украина не планирует восстанавливать авиационное сообщение с Россией В российском МИД прокомментировали новые санкции США в отношении РФ
Архив статей