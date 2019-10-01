В «Опоре России» предупреждают, что дольщики все еще находятся в зоне риска

Член президиума «Опоры России» Дмитрий Котровский в интервью «Известиям» заявил о возможном двукратном увеличении обманутых дольщиков в РФ. По его словам, это связано с тем, что отдельные застройщики не получили одобрение на кредиты и на продолжение строительства жилых объектов по старой схеме после перехода на эскроу-счета.



«Сегодня в масштабах страны невозможно оценить, в какой стадии готовности жилые комплексы, находящиеся в зоне риска, и какое количество граждан уже приобрели в них квартиры. Но мы предполагаем, что реестр обманутых дольщиков увеличится минимум вдвое, то есть до 400 тысяч человек», — сообщил г-н Котровский.



По оценкам экспертов, на данный момент в неопределенной ситуации находятся около 600 компаний-застройщиков, которые возводят дома для 200 тысяч дольщиков.



В Минстрое заверяют, что у «проблемных» девелоперов еще есть шанс получить кредиты, поскольку некоторым компаниям было отказано по причине неправильно оформленных документов.