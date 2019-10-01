Минстрой собирается в течение пяти-шести лет решить проблему обманутых дольщиков

Минстрой России планирует в течение 5-6 лет полностью решить проблему обманутых дольщиков. Об этом рассказал сегодня замглавы ведомства Никита Стасишин на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.



Он сказал: «В рамках трехлетнего бюджета достроить и решить все вопросы пострадавших граждан не получится, потому что это зависит не только от объема предусмотренных средств, но и от готовности самих домов. Мы планируем, что в течение, наверное, пяти-шести лет мы решим вопрос с обманутыми гражданами».



Замминистра отметил также успешную инвентаризацию проблемных объектов строительства. Он пояснил: «У нас работает единая информационная система. Сегодня в единой информационной системе мы видим все дома, все до единого дома, по которым приостановлено строительство больше чем 6 месяцев, по которым проведена любая стадия процедуры банкротства и по которым не переданы квартиры больше шести месяцев».



Окончание строительства проблемных объектов входит в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года.