|
Минстрой собирается в течение пяти-шести лет решить проблему обманутых дольщиков
7 октября в 15:19 Жилая недвижимость 0 238 Васильева Елена
Минстрой России планирует в течение 5-6 лет полностью решить проблему обманутых дольщиков. Об этом рассказал сегодня замглавы ведомства Никита Стасишин на заседании комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.
Он сказал: «В рамках трехлетнего бюджета достроить и решить все вопросы пострадавших граждан не получится, потому что это зависит не только от объема предусмотренных средств, но и от готовности самих домов. Мы планируем, что в течение, наверное, пяти-шести лет мы решим вопрос с обманутыми гражданами».
Замминистра отметил также успешную инвентаризацию проблемных объектов строительства. Он пояснил: «У нас работает единая информационная система. Сегодня в единой информационной системе мы видим все дома, все до единого дома, по которым приостановлено строительство больше чем 6 месяцев, по которым проведена любая стадия процедуры банкротства и по которым не переданы квартиры больше шести месяцев».
Окончание строительства проблемных объектов входит в число мероприятий единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации до 2024 года.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Персонализация тарифов ОСАГО может спровоцировать существенное подорожание полисовСегодня в 15:12 Страхование
Количество безработных снизилось в РФ за неделю на 2,5%Сегодня в 13:24 Рынок труда
Курс доллара снизился на Мосбирже до 64,81 рубляСегодня в 12:48 Финансовые рынки
В России появятся умные «лежачие полицейские»Сегодня в 12:38 Общество
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
Эксперты JPMorgan: забудьте о Brexit и рецессии в Германии, пришло время покупать европейские акции РСА предлагает создать институт страховых детективов Опрос: только после решения жилищного вопроса с помощью государства треть россиян готовы завести ребенка Американская промышленность стала жертвой торговой войны Трампа Медведев: крайне важно целевое использование земель из-под расселенных аварийных домов
Архив статей