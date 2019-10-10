Минстрой намерен бороться с недобросовестными потребителями

Минстрой разрабатывает законопроект, нацеленный на ограничение «потребительского терроризма». Таким образом, ведомство намерено защитить застройщиков от возросшего количества исков от граждан по взысканию неустойки за недоделки в квартирах. Как правило, такие иски подают не сами граждане, а выкупившие права требования юридические компании.



Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил о готовности поддержать девелоперов в борьбе с недобросовестными потребителями, пишет РБК. После рассмотрения предложений от «Опоры России» и «Деловой России» министерство готово обсуждать законопроект с правительством и депутатами.



«Мы знаем, сколько это стоит, когда к вам приходят, что с вами делают, и абсолютно готовы здесь взаимодействовать. Мы, конечно, защитим добросовестных застройщиков от недобросовестных (не от граждан, которые покупают квартиры), а от юридических компаний, которые на этом пытаются сначала подать в суд и заработать на неустойке и на неприемке квартиры», — подчеркнул г-н Стасишин.



В то же время вице-премьер РФ Виталий Мутко не считает целесообразным вставать исключительно на сторону застройщиков. По его мнению, необходимо находить середину и думать о гражданах, которые приносят свои деньги.