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Минстрой намерен бороться с недобросовестными потребителями
Сегодня в 15:32 Жилая недвижимость 2 57 Иван Тихонов
Минстрой разрабатывает законопроект, нацеленный на ограничение «потребительского терроризма». Таким образом, ведомство намерено защитить застройщиков от возросшего количества исков от граждан по взысканию неустойки за недоделки в квартирах. Как правило, такие иски подают не сами граждане, а выкупившие права требования юридические компании.
Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заявил о готовности поддержать девелоперов в борьбе с недобросовестными потребителями, пишет РБК. После рассмотрения предложений от «Опоры России» и «Деловой России» министерство готово обсуждать законопроект с правительством и депутатами.
«Мы знаем, сколько это стоит, когда к вам приходят, что с вами делают, и абсолютно готовы здесь взаимодействовать. Мы, конечно, защитим добросовестных застройщиков от недобросовестных (не от граждан, которые покупают квартиры), а от юридических компаний, которые на этом пытаются сначала подать в суд и заработать на неустойке и на неприемке квартиры», — подчеркнул г-н Стасишин.
В то же время вице-премьер РФ Виталий Мутко не считает целесообразным вставать исключительно на сторону застройщиков. По его мнению, необходимо находить середину и думать о гражданах, которые приносят свои деньги.
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По Вашему мнению, какая мера является наиболее эффективной в борьбе с неправомерными истребованиями неустоек за недоделки при строительстве жилья?
Тема потребительского терроризма очень тонкая. С одной стороны, сформировавшаяся практика причиняет застройщикам многомиллионные убытки, с другой стороны, базой для «потребительского террора» служит невыполнение застройщиками своих обязательств перед дольщиками - и по качеству передаваемого жилья, и срокам. Убытки застройщиков представляют собой взысканную в судебном порядке неустойку. Суды принимают решения на основе действующего законодательства, и в этом есть свои острые моменты.
Проблема обусловлена размерами штрафов, предусмотренных законом. Для примера, на сегодняшний день неустойка за нарушение срока передачи в пользу физического лица составляет 1/150 ключевой ставки за каждый день просрочки. По состоянию на 22 октября 2019 года ключевая ставка равняется 7%, а размер неустойки - 16,8% годовых. Добавьте к этому штраф по закону о защите прав потребителей (50% от взыскиваемой суммы), компенсацию морального вреда, компенсацию расходов на представителей. Потери со стороны застройщика максимально возрастают, если дело рассматривается в Арбитражном суде.
Для решения проблемы потребительского терроризма государству необходимо решить два крупных вопроса. Первый связан с плохо прописанным в 214-ФЗ процессом приемки квартиры у застройщика. Детализация требуется как со стороны прав застройщика, так и со стороны прав дольщика. Сейчас в законе этому посвящены всего несколько пунктов, определяющих лишь общие положения. Рынку жилищного строительства уже давно необходимы более детальные правила приемки.
Уменьшение размера неустойки за просрочку передачи является вторым важным нововведением. Высокие ставки являются экономической основой для «потребительского терроризма». До тех пор, пока на штрафах можно зарабатывать, сохраняется почва для злоупотребления своим правом.
По Вашему мнению, какая мера является наиболее эффективной в борьбе с неправомерными истребованиями неустоек за недоделки при строительстве жилья?
Нужно на законодательном уровне установить критерий (определение) существенного недостатка и транслировать это понятие в 214-ФЗ, а не пользоваться Законом "О защите прав потребителей", где это понятие есть, но суды в правоприменительной практике не часто пользуются этим определением, зачастую ссылаясь на ч.1, ст.7 ФЗ-214 и ч.5, ст.8 ФЗ-214.
Говоря простым языком: когда дом построен, квартира готова к передаче, человек приходит и говорит: "Вон там царапина, не принимаю квартиру!", - такого быть не должно. Я считаю это уклонение от приемки. Прими квартиру, а потом у тебя есть уже право, чтобы застройщик устранил сам эту царапину; можешь сам устранить, а потом предъявить застройщику. Если есть реальные косяки, такие как разница в площади более 5 %, 1 комната вместо 2-х, нет окон и дверей, дырка в стене к соседу, явно кривая стена из блоков (не 2 мм), тогда да, человек может не принимать и отказаться. Недостатки существенные.
Нам нужно избавиться от злоупотребления дольщиков не принимать квартиры при наличии несущественных, не приводящих к ухудшению качества объекта долевого строительства недостатков. У Застройщика не должно быть двойной ответственности. Если дом построен в срок, наличие несущественных недостатков не должно влечь за собой просрочку в передаче объекта, где каждый день просрочки - колоссальные деньги, принимая во внимание стоимость квартир.