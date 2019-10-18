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Минстрой предлагает ремонтировать изношенные дома за счет граждан

7 ноября в 12:21 Жилая недвижимость 0 214 Васильева Елена
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Минстрой РФ планирует разработку отдельной подпрограммы капитального ремонта домов с высоким уровнем износа – более 70%, которую будут оплачивать граждане из собственных средств. Об этом, ссылаясь на пресс-службу министерства, написала сегодня газета «Известия».

Замглавы Минстроя Максим Егоров в ходе октябрьского заседания экспертного совета комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству сообщил о возможности выделить в отдельную подпрограмму изношенных на 70% и более домов в рамках программы капремонта таких домов в целях предотвращения их обветшания и перехода к аварийному состоянию.

Пресс-служба Минстроя сообщила изданию о том, что граждане будут оплачивать из собственных средств как капремонт, так и саму подпрограмму. В министерстве также добавили о возможности софинансирования согласно решений местных властей их региональных и местных бюджетов.

Инициатива Минстроя РФ будет обсуждаться в ходе парламентских слушаний в Госдуме 7 ноября.

Региональные программы по капитальному ремонту были запущены в 2014 году. В них вошли около 734 тысячи многоквартирных жилых домов с общей площадью более 2,6 млрд кв. м, в которых живет 63% населения России.

Анализ Счетной палаты, опубликованный в ноябре, выявил, что региональные программы проведения капитального ремонта на справляются с выполнением своих задач.
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