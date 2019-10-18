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В Минстрое пояснили, что программа капремонта ветхих домов не увеличит размер квартплаты

7 ноября в 16:57 Жилая недвижимость 0 123 Васильева Елена
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Законопроект о капремонте не предполагает внесения изменений размера квартплаты, сообщила сегодня пресс-служба Минстроя РФ.

В сообщении сказано: «Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт».

В Минстрое подчеркнули также, что в законопроекте сохранены все гарантии граждан-жильцов аварийного фонда, действующие на данный момент. Им также предусмотрены дополнительные меры господдержки при переселении.

Ранее сегодня сообщалось о разрабатываемой Минстроем РФ отдельной подпрограмме капремонта домов, изношенных на 70% и более, которая будет оплачиваться гражданами.
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