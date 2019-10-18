В Минстрое пояснили, что программа капремонта ветхих домов не увеличит размер квартплаты

Законопроект о капремонте не предполагает внесения изменений размера квартплаты, сообщила сегодня пресс-служба Минстроя РФ.



В сообщении сказано: «Никаких изменений в части порядка уплаты взносов на капитальный ремонт гражданами законопроект не содержит, и, соответственно, не создает предпосылок увеличения уровня взносов на капитальный ремонт».



В Минстрое подчеркнули также, что в законопроекте сохранены все гарантии граждан-жильцов аварийного фонда, действующие на данный момент. Им также предусмотрены дополнительные меры господдержки при переселении.



Ранее сегодня сообщалось о разрабатываемой Минстроем РФ отдельной подпрограмме капремонта домов, изношенных на 70% и более, которая будет оплачиваться гражданами.