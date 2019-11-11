После перехода на счета эскроу не произошло роста числа банкротств среди застройщиков

Около 90 компаний-застройщиков обанкротились в РФ с августа, то есть в сравнении с аналогичным периодом прошлого года не наблюдается роста числа банкротств среди застройщиков после перехода на процесс проектного финансирования строительства. Об этом информагентству ТАСС сообщил сегодня замгендиректора Фонда защиты прав дольщиков Алексей Ниденс.



В ходе парламентских слушаний в Госдуме он сказал: «По нашим данным, только с августа еще 90 застройщиков были признаны банкротами, было открыто конкурсное производство. Проблема большая, поэтому как раз для достройки проблемных объектов по поручению президента уже выделено финансирование в размере 16 млрд рублей, в проекте бюджета РФ предложено дополнительное выделение еще 21,5 млрд рублей, которые фонд сможет добавить для решения данной проблемы».



В беседе с корреспондентом ТАСС он пояснил, что число банкротств вполне сопоставимо с уровнем прошлых лет, в частности, прошлого года.



Ниденс добавил: «По обращениям Фонда защиты прав дольщикам уже 17 застройщиков признаны банкротами. Еще 52 находятся на рассмотрении в региональных арбитражных судах».



С 1 июля текущего года застройщики в РФ лишились возможности напрямую использовать средства дольщиков. Вложенные в покупку жилья деньги граждан будут храниться на эскроу-счетах, а для строительства будут использованы средства банковских кредитов. Использовать средства дольщиков компания-застройщик сможет после ввода дома в эксплуатацию и регистрацию права собственности на первую проданную квартиру в Едином государственном реестре недвижимости.