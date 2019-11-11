Переход на счета эскроу проходит гораздо лучше ожиданий

Реформирование жилищного строительства и его переход на проектное финансирование, начавшийся 1 июля текущего года, проходит гораздо лучше прогнозов. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции сегодня глава Минстроя РФ Владимир Якушев.



Он сказал: «Делать радужные оценки я бы все-таки повременил. Процесс идет, он идет лучше, чем прогнозировали. Нас пугали, что у нас строительство жилья остановится и цены вырастут чуть ли не в полтора раза Пока эти прогнозы не состоялись, но тем не менее мы прекрасно понимаем, что есть проблемы».



Министр также отметил, что некоторые банки рассматривают заявки, поданные застройщиками на проектное финансирование, дольше рекомендованных сроков. Он добавил: «Есть вопросы, когда маленькие застройщики не могут получать кредиты, потому что банки установили лимиты».



Якушев подчеркнул, что реформа еще далека от завершения. Он также не исключил, что в целях ее совершенствования будут внесены необходимые законодательные изменения.



Институт развития в жилищной сфере ДОМ.РФ ранее сообщил о том, что процесс перехода на проектное финансирование не оказал значительного влияния на стоимость жилья в новостройках. Согласно данным ДОМ.РФ, уже порядка 20% жилья в России строится с использованием счетов эскроу.



Российские застройщики с 1 июля текущего года больше не могут напрямую привлекать средства дольщиков. Вложенные в покупку квартир деньги граждан хранятся на эскроу-счетах до ввода объекта в эксплуатацию. Воспользоваться ими застройщик сможет только после регистрации права собственности на первую квартиру в Едином государственном реестре недвижимости. Строительство дома должно вестись за счет кредитных банковских средств.