Сделал взнос – получи проценты от зачисленных средств на счет эскроу

Госдума рассмотрит законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс РФ, нацеленные на предоставление дольщикам дополнительных стимулов. В частности, речь идет о начислении участникам долевого строительства процентов со взносов, которые зачисляются на счета эскроу.



Авторы документа – депутаты ГД от партии ЛДПР Алексей Диденко и Ярослав Нилов, а также члены Совфеда, сенаторы Иван Абрамов и Сергей Леонов – в пояснительной записке уточняют, что инициатива позволит дольщикам получать дополнительный доход от их взносов, пишет ТАСС. После завершения строительства начисленные проценты можно будет использовать на любые цели, будь то ремонт квартиры либо покупка мебели.



При этом проценты будут начисляться ежемесячно на отдельный счет до востребования по средневзвешенной процентной ставке.