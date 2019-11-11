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Сделал взнос – получи проценты от зачисленных средств на счет эскроу
28 ноября в 17:06 Жилая недвижимость 2 245 Иван Тихонов
Госдума рассмотрит законопроект о внесении поправок в Гражданский кодекс РФ, нацеленные на предоставление дольщикам дополнительных стимулов. В частности, речь идет о начислении участникам долевого строительства процентов со взносов, которые зачисляются на счета эскроу.
Авторы документа – депутаты ГД от партии ЛДПР Алексей Диденко и Ярослав Нилов, а также члены Совфеда, сенаторы Иван Абрамов и Сергей Леонов – в пояснительной записке уточняют, что инициатива позволит дольщикам получать дополнительный доход от их взносов, пишет ТАСС. После завершения строительства начисленные проценты можно будет использовать на любые цели, будь то ремонт квартиры либо покупка мебели.
При этом проценты будут начисляться ежемесячно на отдельный счет до востребования по средневзвешенной процентной ставке.
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Как Вы оцениваете инициативу по начислению дольщикам процентов от уплаты взносов со счетов эскроу?
Законопроект с виду неплохой, только нужно учитывать, что в текущей ситуации финансирование строительства ведется банками не бесплатно, застройщик платит проценты по кредиту. Привлекая денежные средства дольщиков, используя их, банки предлагают более лояльные условия для застройщиков, те в свою очередь имеют удобные выплаты по кредитам.
Соответственно, при выплате процентов дольщикам, экономика процесса поменяется, проценты по займам увеличатся, застройщик вынужден будет заложить свои затраты в стоимость квадратного метра и в результате заплатит за эту инициативу, потребитель.
Как Вы оцениваете инициативу по начислению дольщикам процентов от уплаты взносов со счетов эскроу?
Законодательная инициатива наверняка найдет положительный отклик среди участников долевого строительства. Однако необходимо принимать во внимание и правовую конструкцию оплаты цены договора участия в долевом строительстве. Необходимо помнить о том, что оплата цены договора на счет эскроу свидетельствует, прежде всего, об исполнении участником долевого строительства своего обязательства по договору. После проведения реформы мы наблюдаем лишь изменение способа оплаты. При этом одно лишь указание на то, что участник долевого строительства исполняет свои обязательства на специальный условный счет, не свидетельствует о том, что денежные средства размещаются на счете в банке на определенный период времени под проценты по договору, что характеризует природу депозитных счетов и вкладом. Эскроу-счета и депозитные счета и вклады являются разными инструментами, имеют разную правовую природу и сущность, сопряжены с обеспечением разных гражданско-правовых отношений. В этой связи с высокой долей вероятности данная законодательная инициатива не будет одобрена законодателем.