Недвижимость премиум-класса: формула комфортного проживания

Материал подготовлен Генеральным директором агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталией Кузнецовой



Каждый проект в высокобюджетном сегменте – это сочетание уникальности места, архитектуры, дизайна и различных решений. Застройщики премиальной недвижимости уже создали формулу комфортного проживания и включают в проекты все необходимые элементы для жизни. Сегодня в большинстве премиальных комплексов уже заложены такие параметры, как многоуровневая очистка воды, очистка и увлажнение воздуха. Часто встречается наличие дровяных каминов, высоких потолков, наличие финишной отделки в квартирах. Остальные «фишки» вряд ли имеют решающее значение при покупке квартиры, но являются приятным бонусом для покупателей.



Например, в проекте КОМПОЗИЦИЯ №24 девелопера UDevelopment на благоустроенной территории двора появятся Wi-Fi и USB-розетки. Жители дома получат возможность работать и отдыхать с электронными устройствами во дворе собственного дома. Данный комплекс не первый, в котором реализуется подобная концепция внутренних дворов. Скорее, это тренд, который станет нормой для большинства проектов в век информационных технологий и Интернета. В проекте реализуются квартиры без отделки площадью 37-145 кв. м. СВЦ проекта (средневзвешенная цена квадратного метра) п составляет 330 тыс. руб., а минимальная цена лота - 11,9 млн руб.



Еще одним трендом может стать единая платформа, с помощью которой можно будет в режиме онлайн выполнять ряд действий. Среди функций - оплата коммунальных услуг, просмотр изображений с камер, установленных на территории комплекса, управление шлагбаумами, общение с жильцами и управляющей компанией, управление бытовой техникой и так далее. В премиальном сегменте планируется внедрение подобной технологии в проекте «Данилов дом» девелопера СМУ-6. СВЦ апартаментов площадью 65-212 кв. м с предчистовой отделкой составляет 371 тыс. руб., а минимальная цена лота 18,1 млн руб.



В проекте RED7 девелопера ГК Основа планируется создание современных инженерных систем. Помимо охраны и видеонаблюдения, будет установлена система распознавания лиц. Следует отметить развитую внутреннюю инфраструктуру, которая включит в себя все необходимое для жизни и даже собственный кинотеатр, коворкинг, сигарную комнату. Апартаменты площадью 26-164 кв. м. предлагаются с отделкой. СВЦ составляет 346,4 тыс. руб., а минимальная цена лота 11,2 млн руб.



Девелопер MAGNUM DEVELOPMENT при строительстве проекта Magnum планирует применить новейшие технологии шумоизоляции пола и стен. СВЦ апартаментов без отделки составляет 514,2 тыс. руб., минимальная цена лота - 31,6 млн руб. Площадь лотов в реализации составляет 55-199 кв. м.



В проекте Spires девелопер Tekta Group предусмотрел строительство нескольких типов жилья: корпусов с квартирами и урбан-вилл (таунхаусов). Строительство таунхаусов в Москве – явление не новое, но по-прежнему очень редкое. Для лотов в многоквартирных домах предусмотрена увеличенная мощность электричества, установка бесшумной канализации Ostendorf и дополнительных стояков канализации для возможности максимальной адаптации планировки под желания каждого покупателя. Квартиры в комплексе предлагаются без отделки. СВЦ составляет 418,8 тыс. руб., минимальная цена лота - 14,4 млн руб. Площадь реализуемых лотов - 38-279 кв. м.



Начинка зданий, архитектура и дизайнерские решения, безусловно, важны, однако в высокобюджетном сегменте местоположение проекта имеет решающую роль. Проект Capital Towers девелопера Capital Group стал первым жилым комплексом небоскребов в непосредственной близости от ММДЦ Москва-Сити. Основное отличие проекта от башен Москвы-Сити – строительство проекта с жилыми квартирами, а не апартаментами, предусмотренными, в том числе, и для семейного проживания. Проектом предусмотрена внутренняя инфраструктура, включающая в себя детский сад, магазины, фитнес-центр и другую необходимую инфраструктуру. Еще одним серьезным отличием следует назвать собственный выход в благоустроенный парк. В проекте реализуются квартиры с отделкой площадью 48-291 кв. м.