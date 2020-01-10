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Необычные запросы, которые получают риелторы

10 января в 14:30 Жилая недвижимость 0 216 Иван Тихонов
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Материал подготовлен Генеральным директором агентства недвижимости «БОН ТОН» Наталией Кузнецовой

Необычные запросы покупателей редки в практике риэлторов, работающих на первичном рынке, и имеют эпизодический характер. К таким можно отнести требования в части нумерологии. Некоторые клиенты подбирают квартиру, опираясь на практику счастливых чисел в своей жизни. Номер квартиры, этажа, дома – все это рассматривается с точки зрения комбинации, которая принесет удачу владельцу квартиры. Покупка недвижимости – это очень серьезный шаг, поэтому правильность выбора подтверждается не только логическими действиями, но и эмоциональным фактором. Тот, кому по жизни везет с цифрой «6», скорее всего, захочет её увидеть и в номере квартиры.

Конечно, существуют и «числовые» предубеждения, которые в основном касаются цифры 13. Также в этом ряду – квартиры с номерами «66» и «69». Однако нужно отметить, что далеко не каждый клиент рассматривает данные числовые комбинации в негативном свете. Например, можно встретить клиентов, которые, наоборот, стремятся стать владельцем квартиры с номером «13» и отмечают, это такое число приносит им счастье.

В завершение стоит отметить, что менталитет может накладывать свой отпечаток на комбинацию цифр при подборе квартиры. Известно, что представители Восточной Азии избегают совсем другой цифры. Это число «4», которое ассоциируется с негативными событиями и оказывает влияние на принимаемые решения.
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