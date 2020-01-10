Жилье молодым!

Согласно данным, предоставленным пресс-центром «Единой России», в пятницу рабочая группа генсовета партии выступила с инициативой по увеличению суммы, выделяемой из государственного бюджета на реализацию программы улучшения жилья для молодых семей. Представители фракции намерены направить соответствующий запрос в Минфинансов и Министерство строительства и ЖКХ России.



Замсекретаря генсовета партии, депутат ГД Евгений Ревенко утверждает: «Эта инициатива затрагивает интересы сотен тысяч молодых людей в возрасте до 35. В этот период подавляющее количество молодых людей создают семьи, у них появляются дети, возникает необходимость в жилье». Перед собой и коллегами он ставит задачу, предполагающую содействие молодым семьям в получении жилья на льготных условиях ипотеки.



Причиной формирования длинных очередей на получение возможности приобрести жилье господин Ревенко называет недостаточность финансирования программы, поэтому его партия направляет в правительство просьбу решить данную проблему.



Результатом заседания рабочей группы стала резолюция, воплощением пунктов которой займутся уполномоченные проектные команды.