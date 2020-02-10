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И снова взлет: цены на новое жилье в крупных городах РФ достигли исторического максимума
Сегодня в 11:59 Жилая недвижимость 1 180 Иван Тихонов
Специалисты федерального портала «Мир квартир» обнародовали результаты исследования ценообразования на рынке жилой недвижимости. Так, в период с 2014 по 2019 гг. цена 1 кв.м. в новостройках крупных городов (в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Перми) во всех сегментах, кроме элитного, увеличились на 38.6% до 107.3 тысячи рублей. Это самый высокий ценник за всю историю рынка, констатируют аналитики.
По данным статистики сервиса «Авито Недвижимость», стоимость 1 кв.м. в новостройках крупных городов в январе текущего года увеличилась на 0.3%. Наиболее ощутимый скачок цен эксперты наблюдали в 2019 году, когда ценник 1 кв.м. жилья вырос на 10%, пишут «Известия». Причина существенного роста очевидна: переход рынка на проектное финансирование (эскроу-счета).
Специалисты также указывают на тенденцию сокращения средней площади жилья популярных типов. Например, в столице РФ двухкомнатные квартиры в среднем уменьшились с 63.5 до 62.1 кв.м., а однокомнатные – с 42.3 до 40.6 кв.м. С учетом уменьшения площади цены на однокомнатные квартиры выросли на 30.5%, на двухкомнатные – на 31%, а на трехкомнатные – на 33%.
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Как Вы оцениваете приведенные выше данные по стоимости жилья в новостройках в крупных городах?
По данным на декабрь 2019 года, средняя цена квадратного метра жилья на первичном рынке в классе масс-маркет в Санкт-Петербурге составила 114,6 тыс. руб. (+9,6% с начала 2019 года), в пригородах – 76,6 тыс. руб. (+9,4%). Ср. цена в бизнес-классе – 183,3 тыс. руб. (+9,3%), в элитном сегменте – 361,3 тыс. руб. (+6,5%). Цены росли на протяжении двух последних лет, прирост средней цены составил +20% в разных классах.
Мы ожидаем, что в текущем году рост цен продолжится, но он уже не будет столь стремительным, а в пределах инфляции, до 5%, что объясняется ограниченной покупательной способностью населения.