И снова взлет: цены на новое жилье в крупных городах РФ достигли исторического максимума

Специалисты федерального портала «Мир квартир» обнародовали результаты исследования ценообразования на рынке жилой недвижимости. Так, в период с 2014 по 2019 гг. цена 1 кв.м. в новостройках крупных городов (в Москве, Екатеринбурге, Сочи, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре и Перми) во всех сегментах, кроме элитного, увеличились на 38.6% до 107.3 тысячи рублей. Это самый высокий ценник за всю историю рынка, констатируют аналитики.



По данным статистики сервиса «Авито Недвижимость», стоимость 1 кв.м. в новостройках крупных городов в январе текущего года увеличилась на 0.3%. Наиболее ощутимый скачок цен эксперты наблюдали в 2019 году, когда ценник 1 кв.м. жилья вырос на 10%, пишут «Известия». Причина существенного роста очевидна: переход рынка на проектное финансирование (эскроу-счета).



Специалисты также указывают на тенденцию сокращения средней площади жилья популярных типов. Например, в столице РФ двухкомнатные квартиры в среднем уменьшились с 63.5 до 62.1 кв.м., а однокомнатные – с 42.3 до 40.6 кв.м. С учетом уменьшения площади цены на однокомнатные квартиры выросли на 30.5%, на двухкомнатные – на 31%, а на трехкомнатные – на 33%.