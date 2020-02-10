Ставка по ипотеке ниже 8 %? Реально уже в этом году!

От замминистра финансов РФ Алексея Моисеева СМИ узнали о возможности уменьшения средней ставки по ипотечному кредиту до уровня ниже 8 % до окончания этого года.



По этому поводу заместитель главы ведомства выразил такое мнение: «Я думаю, что с текущего уровня, если не брать в расчет возможность снижения ключевой ставки, о котором говорил ЦБ, что касается всех остальных инфраструктурных мер, то там до уровня ниже 8 %, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро. Задача – достичь этого уровня к 2024 году, я надеюсь, что мы сможем, если все эти меры будут реализованы, выйти на нее уже концу этого года».



Прежде в беседе с журналистом канала РБК министр финансов Антон Силуанов предположил, что кредитные ставки на жилье в РФ к концу нынешнего года могут упасть до 8 % с актуальных 9 %. При этом данные Центробанка свидетельствуют о снижении средней ставки по ипотеке на 0,19 п. п. (до 9 % годовых). Согласно предоставленной регулятором информации, в течение 2019 года было выдано около 1,27 млн жилищных кредитов.



Вдобавок, Министерство финансов выступило против фиксирования ставки страхования жилья, которое является дополнительным бременем для заемщиков.



При этом вице-премьер Марат Хуснуллин представляет реальным снижение ставки по ипотеке в том числе и за счет установления единой ставки страхования жилья.

По материалам ТАСС