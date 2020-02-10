Главная > Жилая недвижимость

Ставка по ипотеке ниже 8 %? Реально уже в этом году!

25 февраля в 15:17 Жилая недвижимость 0 207 Карина Мелова
1 Изображение

От замминистра финансов РФ Алексея Моисеева СМИ узнали о возможности уменьшения средней ставки по ипотечному кредиту до уровня ниже 8 % до окончания этого года.

По этому поводу заместитель главы ведомства выразил такое мнение: «Я думаю, что с текущего уровня, если не брать в расчет возможность снижения ключевой ставки, о котором говорил ЦБ, что касается всех остальных инфраструктурных мер, то там до уровня ниже 8 %, конечно, мы сможем снизиться довольно быстро. Задача – достичь этого уровня к 2024 году, я надеюсь, что мы сможем, если все эти меры будут реализованы, выйти на нее уже концу этого года».

Прежде в беседе с журналистом канала РБК министр финансов Антон Силуанов предположил, что кредитные ставки на жилье в РФ к концу нынешнего года могут упасть до 8 % с актуальных 9 %. При этом данные Центробанка свидетельствуют о снижении средней ставки по ипотеке на 0,19 п. п. (до 9 % годовых). Согласно предоставленной регулятором информации, в течение 2019 года было выдано около 1,27 млн жилищных кредитов.

Вдобавок, Министерство финансов выступило против фиксирования ставки страхования жилья, которое является дополнительным бременем для заемщиков.

При этом вице-премьер Марат Хуснуллин представляет реальным снижение ставки по ипотеке в том числе и за счет установления единой ставки страхования жилья.
По материалам ТАСС
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Центробанк обнуляет тариф

25 февраля в 16:00 Финансы

Роспотребнадзор: со вчера данные о количестве инфицированных коронавирусом в РФ не изменились

25 февраля в 14:16 Медицина

Путин определился с кандидатами в Общественную палату

25 февраля в 13:24 Внутренняя политика

Тайип Эрдоган намерен побеседовать с Владимиром Путиным «лицом к лицу»

25 февраля в 12:26 Внешняя политика
Самое читаемое Самое обсуждаемое

И снова взлет: цены на новое жилье в крупных городах РФ достигли исторического максимума Минкомсвязи «освежило» законопроект о регулировании больших данных Покидая роддом, не забудьте взять с собой сертификат на маткапитал МИД РФ: гражданам КНР и далее будут предоставляться деловые визы Пригородное железнодорожное движение по Крымскому мосту будет открыто ранее намеченного срока

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2020

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829 
Top.Mail.Ru