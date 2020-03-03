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Программа сельской ипотеки под 2.7% стартует в Краснодарском крае

2 марта в 16:51 Жилая недвижимость 0 386 Иван Тихонов
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Минсельхоз Краснодарского края утвердил перечень курортных поселений региона (1687 населенных пунктов), которые попадут в программу сельской ипотеки. На практике это означает, что россияне смогут получить ипотечную ссуду под 2.7% в курортных поселениях Краснодарского края.

В программе сельской ипотеки примут участие Сбербанк и Россельхозбанк, пишут «Известия». Минсельхоз РФ уже начал процесс заключения соглашений с этими кредитными организациями. Причем, Россельхозбанк уже активировал работу в программе, а программа от Сбербанка стартует в третьем квартале текущего года.

Согласно условиям программы сельской ипотеки, участвовать в проекте могут поселки городского типа, сельские территории, а также рабочие поселки, не входящие в состав городских округов. Помимо этого, в программу допущены малые города с количеством населения менее 30 тысяч человек. Исключением из правил являются муниципальные образования Москвы и области, Санкт-Петербурга.

Эксперты указывают на то, что приобрести в рамках программы можно будет не только частный дом, но и квартиру в жилом комплексе. Главные условия получения льготной ипотеки – предоставление льготы любому гражданину, вне зависимости от места жительства, только один раз; запрет на продажу такого жилья в течение пяти лет после приобретения (даже при полной оплате ссуды).
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