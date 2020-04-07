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Коронавирус может удешевить новостройки в РФ

7 апреля в 10:47 Жилая недвижимость 4 205 Иван Тихонов
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Согласно прогнозам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), цены на новостройки в РФ могут опуститься на 20-30% при кризисном сценарии развития ситуации с коронавирусом. При чем потери выручки крупнейших застройщиков могут составить 200 млрд рублей и выше. Кризисный сценарий предусматривает отмену карантина не ранее сентября текущего года. При такой конъюнктуре последующее восстановление спроса и цен произойдет через 2-4 года.

При негативном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса в РФ цены на новостройки могут снизиться на 10% (для поддержания текущих объемов продаж), а выручка крупнейших застройщиков – упасть на 130-170 млрд рублей. Этот сценарий предусматривает окончание карантина не ранее середины текущего года.

Наконец, согласно прогнозам НКР, при умеренном сценарии развития ситуации с коронавирусом карантинные меры будут действовать в апреле-мае, а восстановление спроса на недвижимость может начаться в III квартале 2020 года, пишут «Известия». Для поддержания текущих объемов продаж девелоперы могут проводить акции и предлагать скидки, но потери крупных игроков все равно будут существенными – от 45 до 90 млрд рублей, прогнозируют аналитики.

"При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь. У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года", - считают аналитики НКР.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Кузнецова Наталия (Генеральный директор агентства недвижимости «Бон Тон» )

По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?

Период коронавируса привел к замедлению темпов реализации на рынке новостроек, что обусловлено комплексом причин. Во-первых, потенциальных покупателей пугает неопределенность и невозможность точно спрогнозировать период выхода пандемии. Во-вторых, эпидемия бьет по мелкому и среднему бизнесу, вынуждая предпринимателей и сотрудников, рассматривавших покупку жилья, брать тайм-аут.

Во время эпидемии наибольшую работоспособность сохраняют те сферы, которые могут функционировать в режиме онлайн. По этой причине игроки рынка, и застройщики, и риэлторы, предложили дистанционный выбор квартир. Однако не каждый потребитель готов выходить на сделки в текущий период. Достаточно большое количество потенциальных покупателей жилья хотели бы совершить сделку в привычном режиме, то есть в режиме офлайн-общения и посещения офиса продаж.

Таким образом, застройщикам сегодня интересно привлекать покупателя с помощью взвешенных цен и максимально разнообразной линейки планировочных решений. Ряд компаний объявил о выводе новых объемов квартир в реализуемых проектах. Это выгодно потребителю, так как лоты выходят сейчас, а не позже, когда цены выше в силе стадии готовности проекта.

Отметим, что застройщикам разрешено вести строительные работы на своих объектах, поэтому можно надеяться на то, что переносы сроков, ожидаемые на фоне коронавируса, не будут существенными.

В дальнейшем, уже после выхода из эпидемии, рынок начнет возвращаться к прежним показателям.

Платонов Виктор (Руководитель агентства недвижимости "ЭВО")

По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?

На мой взгляд, период нерабочий дней на рынке не отразится. Совсем. Потому что это ничто по сравнению с общей ситуацией в России. Проблема намного масштабнее и серьёзнее, и дело не только в пандемии, но и в связанными с ней падением экономики и цен на нефть, от которых мы сильно зависим.

Уже сейчас мы видим отток людей из города. И уезжают они не в связи с длинными выходными, а совсем. По крайней мере сроки возвращения не обозначены. Много арендных квартир возвращается к своим собственникам, они снова выходят на рынок аренды. Кто поумнее - скидывают цену, причём многие - существенно. Таким образом, рынок аренды идёт вниз. За ним закономерно потянется и вторичка. Понятно, что на фоне подешевевшей вторички и обилии предложения, рынку новостроек будет непросто. И тут уже не важно, какие у застройщика издержки, покупателя это не будет интересовать. Он проголосует рублём за те объекты, которые будут для него наиболее выгодны.

Владимиров Денис (Генеральный директор ООО “ЦУН”)

По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?

Думаю, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. По нефти есть заинтересованность сторон договориться, уверен договоренность будет достигнута. Наблюдая за ситуацией в Китае, вирус в течение месяца пойдет на спад. Склоняюсь к умеренному сценарию развития событий.

Ковров Сергей (Руководитель отдела консалтинга и аналитики «НДВ-Супермаркет Недвижимости»)

По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?

В условиях соблюдения жесткого карантина неизбежно снижение деловой активности, потому что внимание потенциальных покупателей сконцентрировано на собственном здоровье и решении насущных бытовых вопросов. Кроме того, возможна переориентация спроса в пользу проектов на высокой стадии строительной готовности, а также вторичного жилья: в сложной экономической обстановке покупатели предпочитают минимизировать риски. Подобное поведение наблюдалось во время кризиса 2008-2009 г.г., когда спрос на новостройки существенно снизился.

Если смотреть на результаты за март 2020г., то был виден стабильный уровень спроса, который превзошел февральские показатели, несмотря на «смазанную концовку» из-за введения жестких карантинных мер.

С другой стороны, обвал рубля и резкое снижение реальных доходов населения, эпидемия и связанные с этим меры по изоляции жителей никак не вдохновляют на совершение крупных покупок, а могут и вовсе подорвать спрос на жилье в долгосрочной перспективе. А повышение ставок по ипотеке может и вовсе сделать покупку недоступной для многих россиян. Насколько сильное влияние данные факторы окажут на рынок – предсказать сложно, т.к. первые выводы можно будет сделать не раньше середины мая.

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