Коронавирус может удешевить новостройки в РФ

Согласно прогнозам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), цены на новостройки в РФ могут опуститься на 20-30% при кризисном сценарии развития ситуации с коронавирусом. При чем потери выручки крупнейших застройщиков могут составить 200 млрд рублей и выше. Кризисный сценарий предусматривает отмену карантина не ранее сентября текущего года. При такой конъюнктуре последующее восстановление спроса и цен произойдет через 2-4 года.



При негативном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса в РФ цены на новостройки могут снизиться на 10% (для поддержания текущих объемов продаж), а выручка крупнейших застройщиков – упасть на 130-170 млрд рублей. Этот сценарий предусматривает окончание карантина не ранее середины текущего года.



Наконец, согласно прогнозам НКР, при умеренном сценарии развития ситуации с коронавирусом карантинные меры будут действовать в апреле-мае, а восстановление спроса на недвижимость может начаться в III квартале 2020 года, пишут «Известия». Для поддержания текущих объемов продаж девелоперы могут проводить акции и предлагать скидки, но потери крупных игроков все равно будут существенными – от 45 до 90 млрд рублей, прогнозируют аналитики.



"При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь. У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года", - считают аналитики НКР.