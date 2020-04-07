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Коронавирус может удешевить новостройки в РФ
7 апреля в 10:47 Жилая недвижимость 4 205 Иван Тихонов
Согласно прогнозам агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), цены на новостройки в РФ могут опуститься на 20-30% при кризисном сценарии развития ситуации с коронавирусом. При чем потери выручки крупнейших застройщиков могут составить 200 млрд рублей и выше. Кризисный сценарий предусматривает отмену карантина не ранее сентября текущего года. При такой конъюнктуре последующее восстановление спроса и цен произойдет через 2-4 года.
При негативном сценарии развития ситуации с пандемией коронавируса в РФ цены на новостройки могут снизиться на 10% (для поддержания текущих объемов продаж), а выручка крупнейших застройщиков – упасть на 130-170 млрд рублей. Этот сценарий предусматривает окончание карантина не ранее середины текущего года.
Наконец, согласно прогнозам НКР, при умеренном сценарии развития ситуации с коронавирусом карантинные меры будут действовать в апреле-мае, а восстановление спроса на недвижимость может начаться в III квартале 2020 года, пишут «Известия». Для поддержания текущих объемов продаж девелоперы могут проводить акции и предлагать скидки, но потери крупных игроков все равно будут существенными – от 45 до 90 млрд рублей, прогнозируют аналитики.
"При реализации любого из сценариев крупные застройщики смогут справиться с негативными последствиями без критических потерь. У средних и малых предприятий строительной отрасли возникнут существенные проблемы c обеспечением операционной деятельности, а многие могут начать банкротиться в случае сохранения сложной эпидемиологической ситуации во втором полугодии 2020 года", - считают аналитики НКР.
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По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?
Период коронавируса привел к замедлению темпов реализации на рынке новостроек, что обусловлено комплексом причин. Во-первых, потенциальных покупателей пугает неопределенность и невозможность точно спрогнозировать период выхода пандемии. Во-вторых, эпидемия бьет по мелкому и среднему бизнесу, вынуждая предпринимателей и сотрудников, рассматривавших покупку жилья, брать тайм-аут.
Во время эпидемии наибольшую работоспособность сохраняют те сферы, которые могут функционировать в режиме онлайн. По этой причине игроки рынка, и застройщики, и риэлторы, предложили дистанционный выбор квартир. Однако не каждый потребитель готов выходить на сделки в текущий период. Достаточно большое количество потенциальных покупателей жилья хотели бы совершить сделку в привычном режиме, то есть в режиме офлайн-общения и посещения офиса продаж.
Таким образом, застройщикам сегодня интересно привлекать покупателя с помощью взвешенных цен и максимально разнообразной линейки планировочных решений. Ряд компаний объявил о выводе новых объемов квартир в реализуемых проектах. Это выгодно потребителю, так как лоты выходят сейчас, а не позже, когда цены выше в силе стадии готовности проекта.
Отметим, что застройщикам разрешено вести строительные работы на своих объектах, поэтому можно надеяться на то, что переносы сроков, ожидаемые на фоне коронавируса, не будут существенными.
В дальнейшем, уже после выхода из эпидемии, рынок начнет возвращаться к прежним показателям.
По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?
На мой взгляд, период нерабочий дней на рынке не отразится. Совсем. Потому что это ничто по сравнению с общей ситуацией в России. Проблема намного масштабнее и серьёзнее, и дело не только в пандемии, но и в связанными с ней падением экономики и цен на нефть, от которых мы сильно зависим.
Уже сейчас мы видим отток людей из города. И уезжают они не в связи с длинными выходными, а совсем. По крайней мере сроки возвращения не обозначены. Много арендных квартир возвращается к своим собственникам, они снова выходят на рынок аренды. Кто поумнее - скидывают цену, причём многие - существенно. Таким образом, рынок аренды идёт вниз. За ним закономерно потянется и вторичка. Понятно, что на фоне подешевевшей вторички и обилии предложения, рынку новостроек будет непросто. И тут уже не важно, какие у застройщика издержки, покупателя это не будет интересовать. Он проголосует рублём за те объекты, которые будут для него наиболее выгодны.
По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?
Думаю, что ситуация стабилизируется в ближайшее время. По нефти есть заинтересованность сторон договориться, уверен договоренность будет достигнута. Наблюдая за ситуацией в Китае, вирус в течение месяца пойдет на спад. Склоняюсь к умеренному сценарию развития событий.
По Вашим прогнозам, как отразится на российском рынке недвижимости пандемия коронавируса и период нерабочих дней?
В условиях соблюдения жесткого карантина неизбежно снижение деловой активности, потому что внимание потенциальных покупателей сконцентрировано на собственном здоровье и решении насущных бытовых вопросов. Кроме того, возможна переориентация спроса в пользу проектов на высокой стадии строительной готовности, а также вторичного жилья: в сложной экономической обстановке покупатели предпочитают минимизировать риски. Подобное поведение наблюдалось во время кризиса 2008-2009 г.г., когда спрос на новостройки существенно снизился.
Если смотреть на результаты за март 2020г., то был виден стабильный уровень спроса, который превзошел февральские показатели, несмотря на «смазанную концовку» из-за введения жестких карантинных мер.
С другой стороны, обвал рубля и резкое снижение реальных доходов населения, эпидемия и связанные с этим меры по изоляции жителей никак не вдохновляют на совершение крупных покупок, а могут и вовсе подорвать спрос на жилье в долгосрочной перспективе. А повышение ставок по ипотеке может и вовсе сделать покупку недоступной для многих россиян. Насколько сильное влияние данные факторы окажут на рынок – предсказать сложно, т.к. первые выводы можно будет сделать не раньше середины мая.