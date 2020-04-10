Дом.РФ намерен привлечь дополнительные средства для выкупа квартир у застройщиков

Дом.РФ, будучи институтом развития в отрасли жилищного строительства и оператором выкупа квартир, планирует создать специальный закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости. Общий объем средств фонда составит 150 млрд рублей. Эти средства планируется потратить на выкуп у застройщиков нераспроданной жилой недвижимости.



Ранее о такой мере поддержки рынка недвижимости заявлял президент РФ Владимир Путин. Впрочем, выделить на эти меры планировалось 50 млрд рублей, а поступить эти средства к оператору должны к 1 мая. Дополнительные 100 млрд рублей Дом.РФ намерен привлечь за счет собственных средств.



Гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко заявил о том, что данная мера направлена на помощь тем профучастникам, которые, в условиях пандемии и сложившейся экономической конъюнктуры, не могут обеспечить необходимые темпы реализации жилья.



«Меры поддержки будут носить федеральный масштаб, они коснутся строительных компаний во всей стране, которые испытывают трудности»,— цитирует слова г-на Мутко «Ъ».



В Дом.РФ подчеркивают, что эта мера поспособствует реализации задач, предусмотренных национальным проектом «Жилье и городская среда». В частности, проект предполагает, что оператор сможет выкупать напрямую у девелоперов дома, введенные в эксплуатацию до 30 июня 2021 года, а минимальная сумма сделки с застройщиком составит 100 млн рублей.



По прогнозам оператора выкупа жилья, у застройщиков может быть выкуплено 3 млн кв. м. Выкупленные квартиры впоследствии могут быть задействованы в различных социальных программах как федерального, так и регионального уровней – например, социальный наем на длительный срок.



Эксперты прогнозируют, что при складывающейся конъюнктуре объем нереализованного жилья по итогам 2020 года может составить 10.6 млн кв. м., в 2021 году – 13.6 млн кв. м., а в 2022 году – 5.7 млн кв. м.