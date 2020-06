На московском рынке жилья наметилась тенденция переноса старта продаж новых объектов

Московские девелоперы не спешат начинать продажи в новых жилых комплексах. По данным исследования компании We Know, в период «карантинных» месяцев, апреле-мае 2020 года, застройщики резко сократили вывод новых проектов. Так, за 2 месяца начались продажи только в трех объектах, тогда как годом ранее этот показатель составил 10 проектов.



Аналитики We Know указывают, что до начала действия ограничительных мер такой тенденции не наблюдалось. В I квартале текущего года продажи стартовали в 11 жилых комплексах общей площадью 551 тысяч кв. м. Сами девелоперы поясняют задержку с выходом новых объектов необходимостью доработки проектов, которую они не сумели завершить в период действия режима самоизоляции на фоне пандемии коронавируса.



Застройщики Москвы подчеркивают, что в первой половине 2020 года был запланирован вывод еще как минимум 7 проектов, пишет «Ъ». Так, весной должны были стартовать продажи в жилых комплексах у девелоперов 3S Group, «Центр-Инвест», «Колди», Sminex, MR Group, «Стройвос», «494 УНР». Аналитики We Know предупреждают, что в случае дальнейшего откладывания вывода новых проектов через 2-3 квартала застройщики могут начать повышать цены в новостройках.