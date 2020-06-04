Минстрой решил искоренить понятие «жилье экономкласса»

Министерство строительства и ЖКХ обнародовало приказ, в котором четко обозначены критерии строительства стандартных жилых помещений. Одна из новелл – исключение из употребления понятия «жилье экономкласса» и его замена на «стандартное жилье». Документ должен вступить в силу 6 июня.



«В данном сегменте рынка первичной недвижимости за последние годы действительно реализуется довольно много достойных проектов, которые сложно назвать жильем экономического класса. Требования к строительству стандартного жилья четко прописаны, они позволят поднять качественные характеристики новых квартир и домов на более высокий уровень», — цитируют слова замглавы Минстроя Никиты Стасишина РИА Новости.



В документе, в частности, прописано, что к категории «стандартное жилье» стоит относить индивидуальные жилые дома площадью до 150 кв.м. на земельном участке не более 1.5 тысячи кв.м.; блоки площадью до 130 кв. м. в жилом доме блокированной застройки; квартиры площадью не более 100 кв.м., при этом они могут располагаться в многоквартирном доме с доступом для инвалидов, а также в доме с присвоенным классом энергетической эффективности B и выше.



Что касается требований к внутренней отделке помещений данного класса, то в стандартном жилье должна быть установлена металлическая входная дверь и межкомнатные двери, оконные блоки с подоконной доской. Поверхности стен или перегородок должны быть выровнены и покрашены либо оклеены обоями, поверхность потолков — выровнена и окрашена либо на нее установлены потолочные конструкции или натяжные системы.



Пол также должен быть выровненным и иметь покрытие. В санузлах должна присутствовать гидроизоляция, сантехника, смесители, осветительные приборы, вентиляционные решетки, ревизионные люки; на полу обязательна выравнивающая стяжка, гидроизоляция, керамическое покрытие. Кухню нужно оборудовать мойкой с тумбой, плитой и вентиляционной решеткой.