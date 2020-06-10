Эксперты прогнозируют ощутимый рост сделок трейд-ин в сегменте новостроек

Президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян поделился прогнозами относительно продаж на рынке новостроек. По его мнению, в течение 2020 года доля сделок трейд-ин в этом сегменте увеличится на 50% (до 12% в общем). Это произойдет, в первую очередь, за счет снижения покупательской способности населения и перенасыщения предложения на вторичном рынке жилья.
Сделки трейд-ин подразумевают быструю продажу вторичного жилья девелоперу и одновременное приобретение нового жилья за счет вырученных средств. Участники риелторского рынка сообщили, что за последние 3 года доля таких сделок с недвижимостью в общем объеме сделок по РФ выросла с 2% до 8%, пишут «Известия».
По словам профучастников, около 70% всех сделок с недвижимостью происходит с вовлечением средств от продажи старых квартир. Впрочем, люди не всегда охотно прибегают к схеме трейд-ин из-за заниженной стоимости вторичного жилья. Паче того, квартиру в новостройке нужно ждать, поэтому зачастую покупатели выбирают уже готовое жилье взамен старого.
На столичном рынке доля трейд-ин составляет около 20% в общем объеме сделок. По прогнозам экспертов, до конца текущего года по такой схеме планируют реализовать более 35% от общего объема сделок в Москве.
По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?
Trade-in хорошо работает как дополнительный инструмент увеличения конверсии и объемов продаж в новостройке. Однако в российской практике у него есть одна особенность. Так сложилось, что зачастую под trade-in подразумевается не выкуп квартиры, а заключение эксклюзивного договора на ее реализацию. Случаи полного выкупа квартир крайне редки. Нам это удалось реализовать в наших подмосковных проектах: миниполисах Серебице, Рафинаде и Дивном.
В состоянии кризиса, вызванного пандемией, все инструменты хороши. Конкретно этот позволяет быстро поменять старую квартиру на новую без лишних временных затрат.
По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?
На столичном рынке недвижимости trade-in является одним из основных способов приобретения жилья в новостройках. По нашим оценкам, на сегодняшний день его доля составляет порядка 20-25% в общем объеме сделок. Еще три года назад этот показатель был ниже – примерно 15-20%.
Безусловно, в текущей ситуации, на фоне кризисных явлений схема trade-in будет пользоваться все большей популярностью. Дело в том, что покупательская способность населения уже снизилась, но потребность в решении жилищного вопроса сохраняется. Тем не менее, оценить, насколько ярко проявится этот тренд в ближайший год, достаточно сложно. Ситуацию на рынке во многом определяют внешние факторы, независимые от делового сообщества. В частности, на уровень и структуру спроса повлияют сроки преодоления эпидемии, наличие или отсутствие второй волны пандемии, дальнейшие меры господдержки и т. д.
По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?
По нашим оценкам, порядка 60-70% сделок в новостройках происходит с использованием средств от продажи старых квартир. Люди охотно избавляются от жилья в старом жилом фонде ради приобретения квартиры в новом доме с хорошим благоустройством и развитой инфраструктурой. К концу текущего года мы также ожидаем рост доли сделок по trade-in до 35% и более, так как после окончательного завершения режима самоизоляции рынок существенно пополнится предложением, которое многие собственники еще в апреле-мае сняли с рекламы из-за пандемии. В связи с этим цены плавно просядут. Станет сложнее продать квартиру, поэтому часть собственников вполне осознанно воспользуется услугой взаимозачета на новостройку.
По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?
В целом можно согласиться с тезисом о том, что сделки trade-in станут более популярными в период кризиса. Ликвидность вторичного жилья постоянно сокращается, а покупателей вообще на рынке, в том числе и вторичном, будет меньше. Соответственно многим собственникам будет трудно продать старую квартиру, чтобы купить новую. При этом с учетом того, что кризис всегда активизирует маятниковую миграцию, можно ожидать появления межрегиональных сделок trade-in, когда клиент захочет продать квартиру в одной локации, чтобы приобрести в другой. Во всяком случае это возможно будет в столичном регионе, где фактически есть три рынка недвижимости – подмосковный, новомосковский и в старых границах Москвы. Сейчас в связи с увеличением числа удаленных рабочих мест многие жители столицы возможно предпочтут переехать в более экологичные и новые районы в Новой Москве и среди них trade-in будет особенно популярен. При этом продав свою старую квартиру в «старой» Москве, они смогут рассчитывать на жильё большей площади в Новой Москве, тогда как в пределах МКАД обмен скорее закончится не в их пользу в плане площади новой квартиры или ее расположения.
По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?
На мой взгляд, в текущей ситуации схема trade-in станет еще более востребована на столичном рынке. В целом, мы наблюдаем следующую зависимость: чем выше класс жилья и средняя стоимость квартиры в проекте, тем меньше клиентов продают старую недвижимость для приобретения новой. И это вполне логично. Самые доступные квартиры рассматривают в основном покупатели, которые ограничены определенным бюджетом и не могут накопить на новое жилье «с нуля». В этом случае trade-in становится удобным инструментом для решения жилищного вопроса.
Сегодня платежеспособный спрос на рынке заметно снизился. Напомню, в апреле в столице было заключено на 44% меньше ДДУ, в мае – на 47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Основная причина резко отрицательной динамики – это кризисные явления: многие клиенты столкнулись со снижением заработной платы, некоторые и вовсе лишились работы. При этом во время самоизоляции потребность в улучшении жилищных условий лишь обострилась. Поэтому, полагаю, несмотря на общее снижение покупательской активности, доля сделок trade-in будет возрастать. Причем, отмечу, этот способ покупки можно комбинировать с программой льготной ипотеки: если средств от продажи старой квартиры недостаточно, покупатель параллельно получает одобрение по жилищному кредиту.
По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?
— В апреле и мае многие не могли физически поучаствовать в сделках — кто-то из-за границы не успел вернуться, кто-то уехал на дачу на время карантина, не работали нотариусы, МФЦ, — поэтому сейчас собрался отложенный спрос на услугу трейд-ин. И с конца мая мы увидели рост сделок, люди вносят авансы, готовы осуществлять показы, продавать — и затем покупать квартиры в новостройках. Все-таки на вторичном рынке история с онлайн-показами не смогла проявить себя так же, как на первичке. Многие покупатели хотят приехать, посмотреть все своими глазами, и сейчас показы возвращаются, люди готовятся к сделкам. Застройщики со своей стороны очень лояльны, как и прежде — фиксируют цену в новостройке на срок до 45 дней (на время продажи вторичной квартиры), готовы к индивидуальным условиям. Рынок постепенно возвращается к прежним темпам, а летом мы, вероятно, увидим нетипичную активность на вторичке — прежде всего за счет отложенного спроса, который сформировался за последние 2,5 месяца.