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Эксперты прогнозируют ощутимый рост сделок трейд-ин в сегменте новостроек

Сегодня в 11:47 Жилая недвижимость 6 195 Иван Тихонов
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Президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян поделился прогнозами относительно продаж на рынке новостроек. По его мнению, в течение 2020 года доля сделок трейд-ин в этом сегменте увеличится на 50% (до 12% в общем). Это произойдет, в первую очередь, за счет снижения покупательской способности населения и перенасыщения предложения на вторичном рынке жилья.

Сделки трейд-ин подразумевают быструю продажу вторичного жилья девелоперу и одновременное приобретение нового жилья за счет вырученных средств. Участники риелторского рынка сообщили, что за последние 3 года доля таких сделок с недвижимостью в общем объеме сделок по РФ выросла с 2% до 8%, пишут «Известия».

По словам профучастников, около 70% всех сделок с недвижимостью происходит с вовлечением средств от продажи старых квартир. Впрочем, люди не всегда охотно прибегают к схеме трейд-ин из-за заниженной стоимости вторичного жилья. Паче того, квартиру в новостройке нужно ждать, поэтому зачастую покупатели выбирают уже готовое жилье взамен старого.

На столичном рынке доля трейд-ин составляет около 20% в общем объеме сделок. По прогнозам экспертов, до конца текущего года по такой схеме планируют реализовать более 35% от общего объема сделок в Москве.
Комментарии ЭКСПЕРТОВ
Шевченко Евгений (Коммерческий директор «Сити-XXI век» )

По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?

Trade-in хорошо работает как дополнительный инструмент увеличения конверсии и объемов продаж в новостройке. Однако в российской практике у него есть одна особенность. Так сложилось, что зачастую под trade-in подразумевается не выкуп квартиры, а заключение эксклюзивного договора на ее реализацию. Случаи полного выкупа квартир крайне редки. Нам это удалось реализовать в наших подмосковных проектах: миниполисах Серебице, Рафинаде и Дивном.

В состоянии кризиса, вызванного пандемией, все инструменты хороши. Конкретно этот позволяет быстро поменять старую квартиру на новую без лишних временных затрат.

Коркка Надежда (Управляющий директор компании «Метриум» (участник партнерской сети CBRE))

По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?

На столичном рынке недвижимости trade-in является одним из основных способов приобретения жилья в новостройках. По нашим оценкам, на сегодняшний день его доля составляет порядка 20-25% в общем объеме сделок. Еще три года назад этот показатель был ниже – примерно 15-20%.

Безусловно, в текущей ситуации, на фоне кризисных явлений схема trade-in будет пользоваться все большей популярностью. Дело в том, что покупательская способность населения уже снизилась, но потребность в решении жилищного вопроса сохраняется. Тем не менее, оценить, насколько ярко проявится этот тренд в ближайший год, достаточно сложно. Ситуацию на рынке во многом определяют внешние факторы, независимые от делового сообщества. В частности, на уровень и структуру спроса повлияют сроки преодоления эпидемии, наличие или отсутствие второй волны пандемии, дальнейшие меры господдержки и т. д.

Мищенко Елена (Руководитель департамента городской недвижимости «НДВ-Супермаркет Недвижимости»)

По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?

По нашим оценкам, порядка 60-70% сделок в новостройках происходит с использованием средств от продажи старых квартир. Люди охотно избавляются от жилья в старом жилом фонде ради приобретения квартиры в новом доме с хорошим благоустройством и развитой инфраструктурой. К концу текущего года мы также ожидаем рост доли сделок по trade-in до 35% и более, так как после окончательного завершения режима самоизоляции рынок существенно пополнится предложением, которое многие собственники еще в апреле-мае сняли с рекламы из-за пандемии. В связи с этим цены плавно просядут. Станет сложнее продать квартиру, поэтому часть собственников вполне осознанно воспользуется услугой взаимозачета на новостройку.

Юрьева Ксения (Коммерческий директор группы «Родина» (девелопер Russian Design District))

По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?

В целом можно согласиться с тезисом о том, что сделки trade-in станут более популярными в период кризиса. Ликвидность вторичного жилья постоянно сокращается, а покупателей вообще на рынке, в том числе и вторичном, будет меньше. Соответственно многим собственникам будет трудно продать старую квартиру, чтобы купить новую. При этом с учетом того, что кризис всегда активизирует маятниковую миграцию, можно ожидать появления межрегиональных сделок trade-in, когда клиент захочет продать квартиру в одной локации, чтобы приобрести в другой. Во всяком случае это возможно будет в столичном регионе, где фактически есть три рынка недвижимости – подмосковный, новомосковский и в старых границах Москвы. Сейчас в связи с увеличением числа удаленных рабочих мест многие жители столицы возможно предпочтут переехать в более экологичные и новые районы в Новой Москве и среди них trade-in будет особенно популярен. При этом продав свою старую квартиру в «старой» Москве, они смогут рассчитывать на жильё большей площади в Новой Москве, тогда как в пределах МКАД обмен скорее закончится не в их пользу в плане площади новой квартиры или ее расположения.

Козельцев Игорь (Генеральный директор УК «Развитие» (девелопер ЖК «Мир Митино»))

По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?

На мой взгляд, в текущей ситуации схема trade-in станет еще более востребована на столичном рынке. В целом, мы наблюдаем следующую зависимость: чем выше класс жилья и средняя стоимость квартиры в проекте, тем меньше клиентов продают старую недвижимость для приобретения новой. И это вполне логично. Самые доступные квартиры рассматривают в основном покупатели, которые ограничены определенным бюджетом и не могут накопить на новое жилье «с нуля». В этом случае trade-in становится удобным инструментом для решения жилищного вопроса.

Сегодня платежеспособный спрос на рынке заметно снизился. Напомню, в апреле в столице было заключено на 44% меньше ДДУ, в мае – на 47% по сравнению с аналогичными месяцами прошлого года. Основная причина резко отрицательной динамики – это кризисные явления: многие клиенты столкнулись со снижением заработной платы, некоторые и вовсе лишились работы. При этом во время самоизоляции потребность в улучшении жилищных условий лишь обострилась. Поэтому, полагаю, несмотря на общее снижение покупательской активности, доля сделок trade-in будет возрастать. Причем, отмечу, этот способ покупки можно комбинировать с программой льготной ипотеки: если средств от продажи старой квартиры недостаточно, покупатель параллельно получает одобрение по жилищному кредиту.

Доброхотова Ирина (Председатель совета директоров «БЕСТ-Новострой»)

По Вашему мнению, каковы перспективы процедуры trade-in в сегменте новостроек с учетом складывающейся конъюнктуры?

— В апреле и мае многие не могли физически поучаствовать в сделках — кто-то из-за границы не успел вернуться, кто-то уехал на дачу на время карантина, не работали нотариусы, МФЦ, — поэтому сейчас собрался отложенный спрос на услугу трейд-ин. И с конца мая мы увидели рост сделок, люди вносят авансы, готовы осуществлять показы, продавать — и затем покупать квартиры в новостройках. Все-таки на вторичном рынке история с онлайн-показами не смогла проявить себя так же, как на первичке. Многие покупатели хотят приехать, посмотреть все своими глазами, и сейчас показы возвращаются, люди готовятся к сделкам. Застройщики со своей стороны очень лояльны, как и прежде — фиксируют цену в новостройке на срок до 45 дней (на время продажи вторичной квартиры), готовы к индивидуальным условиям. Рынок постепенно возвращается к прежним темпам, а летом мы, вероятно, увидим нетипичную активность на вторичке — прежде всего за счет отложенного спроса, который сформировался за последние 2,5 месяца.

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