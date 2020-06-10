Эксперты прогнозируют ощутимый рост сделок трейд-ин в сегменте новостроек

Президент Российской гильдии риелторов Арсен Унанян поделился прогнозами относительно продаж на рынке новостроек. По его мнению, в течение 2020 года доля сделок трейд-ин в этом сегменте увеличится на 50% (до 12% в общем). Это произойдет, в первую очередь, за счет снижения покупательской способности населения и перенасыщения предложения на вторичном рынке жилья.



Сделки трейд-ин подразумевают быструю продажу вторичного жилья девелоперу и одновременное приобретение нового жилья за счет вырученных средств. Участники риелторского рынка сообщили, что за последние 3 года доля таких сделок с недвижимостью в общем объеме сделок по РФ выросла с 2% до 8%, пишут «Известия».



По словам профучастников, около 70% всех сделок с недвижимостью происходит с вовлечением средств от продажи старых квартир. Впрочем, люди не всегда охотно прибегают к схеме трейд-ин из-за заниженной стоимости вторичного жилья. Паче того, квартиру в новостройке нужно ждать, поэтому зачастую покупатели выбирают уже готовое жилье взамен старого.



На столичном рынке доля трейд-ин составляет около 20% в общем объеме сделок. По прогнозам экспертов, до конца текущего года по такой схеме планируют реализовать более 35% от общего объема сделок в Москве.