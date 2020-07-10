Минстрой намерен сделать жилье доступным для россиян

Сегодня, 17 июля, в ходе совещания по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» глава Минстроя Владимир Якушев заявил о необходимости снижения себестоимости строительства, чтобы жилье стало доступнее для россиян.



«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан, поэтому мы должны работать над тем, чтобы снижать себестоимость. (…) Нужно сделать так, чтобы земля стала дешевле, чтобы земельные ресурсы были максимально доступными», — цитирует слова г-на Якушева ТАСС.



По мнению главы Минстроя, себестоимость можно уменьшить за счет снижения процентных ставок и уменьшения административных процедур, над чем сейчас работает кабмин. Помимо этого, удешевлению жилья будет способствовать внедрение новых технологий в строительстве.



Г-н Якушев подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса складывается не самая лучшая ситуация в экономике и, соответственно, с реальными доходами населения; из-за этого снижается количество людей, способных взять ипотеку или за свои деньги приобрести жилую недвижимость.



«Мы должны сделать так, чтобы не уронить объемы жилищного строительства, при этом цена должна стать доступной», — подчеркнул министр.