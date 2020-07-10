Союз потребителей РФ предлагает ввести новый ГОСТ для застройщиков

Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ направил письмо в Минстрой с просьбой рассмотреть вопрос о введении специального ГОСТа для застройщиков. Новый ГОСТ предусматривает разработку метода оценки срока, в течение которого будет служить многоквартирный дом.



По мнению автора инициативы, этот стандарт позволит повысить качество жилья экономкласса, срок службы которого сокращается. Вдобавок, он поможет потенциальным покупателям квартир понять, сколько они смогут прожить в доме до того, как жилье станет аварийным, пишут «Известия». Таким образом, при установке цены квадратного метра девелоперы будут обязаны учитывать прогнозируемый срок службы здания.

Г-н Шелищ считает необходимым сделать этот стандарт обязательным на этапах экспертизы и утверждения проекта застройки, а также на этапе приемки домов. Эта информация также должна быть доступна и для потребителей.



В письме Союза потребителей указано, что панельные «хрущевки» рассчитаны всего на 50 лет службы и не подлежат реконструкции. У кирпичных пятиэтажек тех же годов постройки срок службы составляет 100 лет с условием, что в период 2015–2030 годов они пройдут капремонт. Панельные и блочные многоэтажки (9–16 этажей), которые возвели до 1980 года, прослужат 100 лет без реконструкции, хотя по окончании этого срока их должны снести. Более современные панельные дома, построенные до 1998 года, тоже не подлежат реконструкции и должны быть демонтированы в 2070–2105 годах.



В то же время эксперты отмечают, что современные новостройки возводятся с применением новых технологий, а сроки службы жилых домов обычно меньше их реальной износостойкости при условии, если жильцы будут соблюдать правила эксплуатации, а власти — вовремя проводить капремонт.



Между тем, введение специального ГОСТа может изменить порядок уплаты взносов за капремонт. Сейчас граждане платят примерно одинаковые взносы на капитальный ремонт, хотя, к примеру, в кирпичном доме до него можно жить 60–80 лет, а в панельном его следует проводить раз в 20–25 лет. Новый ГОСТ, по мнению экспертов, подтолкнет власти к созданию сетки взносов за капремонт в зависимости от типов приобретаемого жилья.