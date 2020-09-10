Будущее реновации: депутаты вновь рассмотрят вопрос о расширении программы по всей России

Госдума рассмотрит законопроект о распространении программы реновации на всю РФ. Речь идет о праве местных властей принимать адресные программы сноса, изъятия и реконструкции не только аварийного жилья (многоквартирных домов), но и фактически любого. Соответствующий законопроект внесен в ГД группой депутатов и сенаторов.



В документе есть отсылки на опыт реализации программы реновации в столице РФ. В частности, законопроект предполагает необходимость согласия как минимум двух третей собственников и арендаторов жилья, обязанность властей выдавать взамен равноценное жилье в своем районе/населенном пункте либо же равнозначную денежную компенсацию, а также актуальность комплексного развития территорий, пишет «Ъ». Причем, последний пункт уже был подвергнут критике при рассмотрении другого нишевого законопроекта в прошлом году.

Документ предусматривает внесение поправок в Жилищный, Градостроительный и Земельный кодексы.



Документы, рассматриваемые депутатами ранее, не были одобрены по ряду причин. Так, в 2018 году депутат Галина Хованская заявляла, что к программе реновации готовы далеко не все регионы. Исключением она назвала Санкт-Петербург, Казнь и Уфу, напоминает «Ъ». В Минстрое, со своей стороны, опасались того, что коммунальные сети и дороги попросту не выдержат нагрузки, которую предполагает программа переселения из аварийного жилья.