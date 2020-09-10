Всероссийская реновация: какое будущее у программы переселения из ветхого жилья? 23 сентября в 13:31 Жилая недвижимость 202 Иван Тихонов 1 Изображение

Материал подготовлен экспертом Сейчас.ру, частнопрактикующим юристом Владимиром Сундаковым. www.yapravo.ru



В целом программу реновации, масштабированную на всю Россию, оцениваю позитивно.



Люди должны иметь комфортабельное и современное жилье на благоустроенной территории с развитой инфраструктурой.

Но, московский опыт показал, что гарантии программы реновации, штука условная.



Открытые противостояния проходили в Конькове, Кунцеве, Останкине, Очаково-Матвеевском, на Университете и во многих других местах в столице выявили крутое расхождение буквы закона и его реализации на практике.



Например, гарантия "Добровольности", т.е. участия в реновации только по решению собственников и нанимателей квартир. Было много споров и скандалов связанных, как с желанием собственников стать участниками реновации, так и с их сопротивлением властям «втащить» их дом в эту программу.



Гарантия "Закрытый перечень домов — участников программы", т.е. запрет расширять программу реновации за счет включения в нее новых домов, после вступления в силу Федерального закона о реновации жилищного фонда,привела к тому, что выявила дороговизну и низкую экономическую эффективность «точечной» застройки для бюджета. Экономисты показали, что только решения "комплексного развития территорий" позволяют привлечь заинтересованных частных инвесторов с новыми и мобильными производственными мощностями (сройкомбинатами и пр.) и выполнить обещанные жителям и установленные градостроительными документами требования.



А о такой гарантии программы, как «Отделка комфорткласса», говорить вообще не приходится. Качество построенного по реновации жилья далеко не лучшее на рынке, а внутренняя отделка сильно страдает от бюджетной экономии. И уж точно, никаким «комфортклассом» это «отделывание квартир» не назовешь.



О других гарантиях, таких как «Помощь в переселении», «Переселение — только в своем районе» и пр. говорить не буду, поскольку и здесь были свои проблемы.



Но, несмотря на все трудности, в результате реновации, большинство москвичей улучшили свои жилищные условия и перебрались из ветхих хрущевок в новые дома.



Поэтому, все, как обычно будет зависеть от властей и их подхода к реализации программы. Любую программу можно как похоронить, так и успешно выполнить. Вопрос ради кого и в чьих интересах будет проводиться эта программа. Если местные власти и строительные компании начнут воровать и наживаться на программе региональной реновации, то ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку региональных народных бунтов было уже более, чем достаточно: Шиас, Екатеринбург, Кемерово и пр.



Все эти разговоры о «публичных слушаниях» и о гарантиях, хороши только для того, что бы не вызвать первичное раздражение и недовольство у участников программы. При этом и людам и властям понятно, что из ветхого и аварийного жилья переселять надо.

В регионах должны были эффективно реализовываться региональные адресные программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (см. ст. 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ (ред. от 07.04.2020) "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"), как, впрочем, и в Москве должны были быть реализованы правовые нормы законодательства о переселении из аварийного жилья.



В мае 2018 года Президент России Владимир Владимирович Путин поручил подготовить федеральный законопроект по обеспечению сокращения непригодного жилищного фонда в рамках национального проекта «Жильё и городская среда»о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья, который должен был заработать с 1 января 2019 года.



Позже, правительство Д. М. Медведеваиздало два документа о реализации в 2019–2021 годах региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда(Распоряжение от 16 марта 2019 года №446-р, постановление от 16 марта 2019 года №278.), которые определяли порядок реализации региональных программ переселения людей из аварийного жилья и порядок оказания федеральной поддержки на эти цели.За6 лет в регионах нужно было расселить свыше 530 тысяч человек, проживающих на 9,5 млн кв. м. жилья.

Регионам на эти цели из федерального бюджета в рамках национального проекта было предусмотрено ежегодно выделять более 35 млрд рублей.



Этого, видимо, оказалось недостаточно или экономически неэффективно и в поддержку дорогим и затратным для федерального бюджета региональным программам переселения граждан из аварийного жилищного фонда добавится экономически менее зависимая от бюджета программа реновации.



Переселение граждан из аварийного жилищного фонда производится за счет бюджетных средств, а программа реновации с решениями "комплексного развития территорий",может проводиться за счет рыночных механизмов продажи излишков построенного жилья с привлечением внешних инвесторов.



Реновация в регионахбудет финансироваться частично за счет бюджета, частично за счет продажи части квартир, построенных в домах по программе, частично за счет средств внешних инвесторов.



Проекты "комплексного развития территорий" помогут решить проблемы несоответствия советских градостроительных решений современным условиям развития городов и это нельзя не признать позитивным решением.



Полагаю, что только крупные города и муниципальные образования с высокими ценами на ликвидное жилье смогут позволить себе привлечь инвесторов и начать реализацию программы.Если же стоимость жилья в регионе низкая, а рынок его неактивен (в силу неплатежеспособности населения, отсутствия спроса и пр.), то участие в таком проекте для внешнего инвестора будет невыгодно. Даже при наличии госзастройщика, местный бюджет вряд ли сможет обеспечить реновацию своего ветхого и морально устаревшего жилфонда без поддержки федеральных средств.



Поэтому сейчас, пока еще законопроект не прошел все стадии его принятия, сложно сказать, какой будет региональная программа реновации в части гарантий, механизмов принятия решений и ее финансирования.



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