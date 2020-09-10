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На сколько вырастут цены на жилье в новостройках РФ?
Сегодня в 10:51 Жилая недвижимость 1 57 Иван Тихонов
Цены на квартиры в новостройках к концу 2020 года могут вырасти в среднем на 12-15%. Такие прогнозы озвучивают участники рынка недвижимости. Так, в ЦИАН прогнозируют, что средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в городах-миллионерах на данный момент составляет 80.4 тысячи рублей; это на 3% больше, нежели месяцем ранее. По итогам года цены могут вырасти на 12%.
Как рассказали «Известиям» профучастники, в регионах цены на квартиры в новостройках уже увеличились на 5-8%. В некоторых регионах РФ к концу года стоимость 1 кв. м нового жилья может увеличиться более чем на 15%, спрогнозировал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что уже на 28.2% — по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — подорожали новостройки в Санкт-Петербурге, на 15.3% — в Краснодаре, на 12.1% — в Новосибирске, на 12.7% — в Казани.
Ключевая причина роста цен, по мнению экспертов, — повышенный спрос на жилье на фоне ограниченного объема предложения.
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По Вашим прогнозам, какая ценовая политика будет складываться на рынке новостроек к концу текущего года?
Относительно прошлого месяца средняя стоимость квадратного метра на рынке новостроек Москвы выросла примерно на 1,3%. Если сравнивать с показателем прошлого года, то рост составил порядка 18%. Месяцы пандемии значительно отразились на рынке недвижимости. В тот период было приостановлено строительство жилых зданий, закрыты офисы продаж. Соответственно, все плановые повышения цен были отменены. Наоборот, застройщики предлагали различные скидки и акции для стимулирования спроса. Важным фактором, оживившим отрасль, стали меры государственной поддержки, среди которых ключевой можно считать принятие рекордно низкой ставки по ипотечным кредитам (6,5%). В настоящий момент можно говорить об этапе восстановления недвижимости. Выходят в продажу все новые проекты, старт реализации которых был давно ожидаем, но по ряду причин перенесён. В реализацию поступают новые корпуса, повсеместно повышаются цены.
Дальнейшая ситуация на рынке новостроек будет зависеть от следующих критериев:
1) Продление или отмена льготных условий по ипотечному кредитованию;
2) Санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе (ожидание «второй волны»);
3) Макроэкономическая ситуация (возможное введение новых санкций, политика ЦБ по ключевой ставке, курс рубля).