На сколько вырастут цены на жилье в новостройках РФ?

Цены на квартиры в новостройках к концу 2020 года могут вырасти в среднем на 12-15%. Такие прогнозы озвучивают участники рынка недвижимости. Так, в ЦИАН прогнозируют, что средняя стоимость 1 кв. м жилья в новостройках в городах-миллионерах на данный момент составляет 80.4 тысячи рублей; это на 3% больше, нежели месяцем ранее. По итогам года цены могут вырасти на 12%.



Как рассказали «Известиям» профучастники, в регионах цены на квартиры в новостройках уже увеличились на 5-8%. В некоторых регионах РФ к концу года стоимость 1 кв. м нового жилья может увеличиться более чем на 15%, спрогнозировал директор федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Руководитель направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев отметил, что уже на 28.2% — по сравнению с аналогичным периодом 2019-го — подорожали новостройки в Санкт-Петербурге, на 15.3% — в Краснодаре, на 12.1% — в Новосибирске, на 12.7% — в Казани.



Ключевая причина роста цен, по мнению экспертов, — повышенный спрос на жилье на фоне ограниченного объема предложения.