До суда и следствия: девелоперы намерены взаимодействовать с дольщиками по новому формату

Члены Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) инициируют внесение поправок, регулирующих отношения дольщика и девелопера. Согласно действующему законодательству, застройщик обязан устранить выявленные в квартире недостатки. Впрочем, как правило, юридические компании, специализирующиеся на работе с дольщиками, сразу предлагают им обращаться в суд, не дожидаясь, пока застройщик исправит ситуацию, дабы получить компенсацию за недоработки строителей.



По информации Сибдом, застройщики хотят ввести в обязательном порядке досудебное устранение строительных недостатков. Тогда в суд дольщик будет обращаться только в том случае, если девелопер не устранил недоделки в установленный законом срок.



Паче того, сейчас взаимоотношения застройщика и покупателя квартиры регулируются законом о защите прав потребителей. В Национальном объединении застройщиков предлагают внести соответствующие пункты в специализированный закон о долевом строительстве №214-ФЗ.