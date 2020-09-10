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До суда и следствия: девелоперы намерены взаимодействовать с дольщиками по новому формату

28 сентября в 16:11 Жилая недвижимость 0 237 Иван Тихонов
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Члены Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) инициируют внесение поправок, регулирующих отношения дольщика и девелопера. Согласно действующему законодательству, застройщик обязан устранить выявленные в квартире недостатки. Впрочем, как правило, юридические компании, специализирующиеся на работе с дольщиками, сразу предлагают им обращаться в суд, не дожидаясь, пока застройщик исправит ситуацию, дабы получить компенсацию за недоработки строителей.

По информации Сибдом, застройщики хотят ввести в обязательном порядке досудебное устранение строительных недостатков. Тогда в суд дольщик будет обращаться только в том случае, если девелопер не устранил недоделки в установленный законом срок.

Паче того, сейчас взаимоотношения застройщика и покупателя квартиры регулируются законом о защите прав потребителей. В Национальном объединении застройщиков предлагают внести соответствующие пункты в специализированный закон о долевом строительстве №214-ФЗ.
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