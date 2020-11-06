Участники рынка недвижимости Москвы подвели итоги третьего квартала по реализации жилья

Агентство недвижимости «Метриум» обнародовало отчет за третий квартал по реализации новых жилых объектов в Москве. Как показали результаты анализа рынка, в июле-сентябре девелоперы начали реализацию 31 нового комплекса. Это на 72% выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда в реализацию запустили только 18 проектов.



По оценкам экспертов, на продажу было выведено 16 новых объектов в масс-сегменте (12 в прошлом году), 6 новых объектов – в бизнес-классе, 9 объектов – в премиальном сегменте.



Аналитики связывают процесс роста показателей с продлением программы льготного ипотечного кредитования под 6.5% годовых и со снятием ограничений, ранее введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, пишет «Ъ».



Продление программы льготной ипотеки простимулировало рост спроса на новостройки. Так, согласно данным Росреестра, по итогам третьего квартала в столице было заключено 21.5 тысяч договоров долевого участия. Это на 98% выше значения за второй квартал и на 22% — показателя за аналогичный период 2019 года.



Ввиду этого, по оценкам ЦИАН, стоимость новостроек в Москве за год увеличилась на 11.5%, до 212 тысяч рублей за 1 кв. м. Причем прирост за квартал аналитики оценивают в 3.9%.