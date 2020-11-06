|
Участники рынка недвижимости Москвы подвели итоги третьего квартала по реализации жилья
5 ноября в 14:07 Жилая недвижимость 3 216 Иван Тихонов
Агентство недвижимости «Метриум» обнародовало отчет за третий квартал по реализации новых жилых объектов в Москве. Как показали результаты анализа рынка, в июле-сентябре девелоперы начали реализацию 31 нового комплекса. Это на 72% выше показателей аналогичного периода прошлого года, когда в реализацию запустили только 18 проектов.
По оценкам экспертов, на продажу было выведено 16 новых объектов в масс-сегменте (12 в прошлом году), 6 новых объектов – в бизнес-классе, 9 объектов – в премиальном сегменте.
Аналитики связывают процесс роста показателей с продлением программы льготного ипотечного кредитования под 6.5% годовых и со снятием ограничений, ранее введенных на фоне распространения коронавирусной инфекции, пишет «Ъ».
Продление программы льготной ипотеки простимулировало рост спроса на новостройки. Так, согласно данным Росреестра, по итогам третьего квартала в столице было заключено 21.5 тысяч договоров долевого участия. Это на 98% выше значения за второй квартал и на 22% — показателя за аналогичный период 2019 года.
Ввиду этого, по оценкам ЦИАН, стоимость новостроек в Москве за год увеличилась на 11.5%, до 212 тысяч рублей за 1 кв. м. Причем прирост за квартал аналитики оценивают в 3.9%.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также
Госдума рассмотрит законопроект о неприкосновенности бывшего главы государства5 ноября в 16:32 Право
Негосударственные пенсионные фонды рассчитывают на агентскую деятельность5 ноября в 15:28 Государство
Суточное количество новых случаев инфицирования коронавирусом в России впервые превысило 19 тысяч4 ноября в 16:12 Медицина
Рост авторынка и дефицит машин4 ноября в 14:25 Транспорт
|
Самое читаемое Самое обсуждаемое
В России впервые зарегистрировано более 18 тысяч новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки Доллар сделал шаг вперед, евро удержался на месте Отсутствие диагностической карты грозит автовладельцам регрессными требованиями Зарплата врачей должна быть в приоритете в любом регионе – Песков Невостребованному залоговому имуществу – специализированную онлайн-площадку
Архив статей
По Вашим прогнозам, продлится ли тенденция на увеличение строительства новых объектов в условиях продолжения пандемии?
В столичном регионе на рассмотрении у инвесторов находится множество участков, с перспективой возведения жилых объектов. Много проектов разных классов застройщиками уже были анонсированы. Рынок находится в ожидании начала продаж. В ближайшей перспективе ожидается дальнейший прирост предложения. Загадывать как сложится ситуация в дальнейшем, сейчас нельзя, поскольку развитие строительного сектора зависит от множества факторов, в том числе от эпидемиологической ситуации в регионе и от экономической ситуации в стране в целом.
По Вашим прогнозам, продлится ли тенденция на увеличение строительства новых объектов в условиях продолжения пандемии?
За год размер экспозиции на первичном рынке старой Москвы сократился составил 24%: в сегменте квартир – 26,6%, апартаментов – 12,4%. С начала года сокращение составило на 16,8%: в сегменте квартир – на 18,2%, апартаментов – на 11,4%. Причинами сокращения экспозиции стал растущий спрос во всех сегментах и классах жилья несмотря на активность девелоперов. Объемы, которые выходили на рынок с начала года, не смогли компенсировать растущий спрос на фоне снижения ипотечной ставки. В сравнении с 2019 г., который отличала активность застройщиков, связанная с переходом на эскроу-счета, активность девелоперов не стала меньше. С начала 2020 г на первичный рынок старой Москвы было выведено 52 проекта во всех сегментах и классах, столько же, сколько за весь 2019 г. По состоянию на 3 квартал 2020 г. в реализации находится на первичном рынке старой Москвы находится 2,1 млн кв.м: 1,64 млн кв.м квартир и 460,6 тыс. кв.м апартаментов.
На сегодняшний день на первичном рынке Москвы строительство идет по 389 разрешениям на строительство, проектная площадь которых составляет 16 млн. кв.м. Поэтому существует потенциал выхода новых объемов в уже реализующихся проектов как на первичном рынке старой, так и Новой Москвы. Кроме того, существует довольно обширный список перспективных проектов, в частности в рамках ТПУ.
По Вашим прогнозам, продлится ли тенденция на увеличение строительства новых объектов в условиях продолжения пандемии?
– Действительно, несмотря на выход новых проектов, в Москве серьезными темпами сокращается объем экспозиции нового жилья: по подсчетам аналитиков «БЕСТ-Новострой», в старой Москве предложение всех классов сократилось с 2,3 млн кв. метров в январе текущего года – до 1,68 млн кв. м по итогам октября. Сокращение составило почти 27%, или свыше 600 тыс. кв. метров. В Новой Москве экспозиция сократилась за тот же период с 492,5 тыс. кв. м до 357 тыс. кв. м (те же 27,5%).
Это происходит на фоне довольно высокой девелоперской активности: если учитывать только официально открытые продажи, то на рынок за третий квартал вышло 17 новых ЖК всех классов, столько же, сколько и год назад. И, вероятно, будет активным 4-й квартал, так как только в октябре стартовало 6 новых проектов. В прошлом году в 4 квартале вышло сразу 23 новых ЖК. Думаю, что девелоперы постараются нарастить темпы вывода проектов на рынок, так как сейчас, несмотря на пандемию, наблюдается рекордно высокий спрос, и у покупателей есть возможность оформить ипотеку на максимально выгодных условиях.