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Льготная ипотека уже не пользуется былой популярностью в отдельных регионах

16 марта в 12:22 Жилая недвижимость 0 266 Карина Мелова
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Согласно сведениям, собранным Аналитическим центром ЦИАН, в течение минувшего года желание граждан приобрести первичное жилье в новострое на условиях льготной ипотеки от ЦБ по ставке не более 6,5% уменьшилось в 12 из 24 субъектов-участников программы такого кредитования (ист.: ТАСС).

Наиболее заметно падение спроса в Ингушетии и Чечне, где количество контрактов на фоне 2019 г. сократилось на 69 процентов, а также в Мордовии (на 53 %), Псковской области (на 44 %) и Дагестане (на 43 %).

Уменьшение доли сделок на первичном рынке недвижимости в диапазоне 4–26 процентов продемонстрировали 7 регионов: Республика Алтай (26 %), Ивановская (16 %) и Омская (9 %) области, Башкирия, Оренбургская область и Ставропольский край (в среднем по 7 %), Ярославская область (4 %). При этом в некоторых областях спрос увеличился: в Томской на 186 %, в Саратовской на 72 %, в Курганской на 66 %, в Ростовской на 9 %, в Новосибирской на 4 % и в Тверской на 1 %.

По мнению же ведущего аналитика центра ЦИАН Виктории Кирюхиной, ни один из определенных регулятором регионов-претендентов на продление программы льготного жилищного кредитования в 2020 году не показал достойных результатов по сделкам, заключенным на рынке «первички». Общее падение спроса в 2020 г. на первичном рынке недвижимости РФ составило два с половиной процента, что соответствует 763,8 тыс. сделок.
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