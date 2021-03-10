СберБанк определил субъекты РФ с самым доступным жильем

В соответствии с данными СберБанка, самой доступной на вторичном рынке является недвижимость Ингушетии, где среднестатистическая цена квартиры составляет 1 миллион рублей и более. Вторую позицию занимают Владимирская и Курганская области, в которых средний ценник на «вторичку» – 1,7 миллиона рублей. Далее идут Челябинская, Брянская, Саратовская, Псковская области, Республики Марий Эл и Калмыкия. Здесь минимальная стоимость квартир равна 1,8 млн руб. Кроме того, невысокая стоимость жилья отмечена в 9 других регионах РФ в разных округах.



Изучение первичного рынка жилья выявило, что наиболее недорогая недвижимость в Брянской, Смоленской, Саратовской, Псковской, Ивановской и Оренбургской областях, а также в Чувашской Республике, Ставропольском крае и Республике Адыгее.



Уточним, что в ходе исследования учитывались квартиры площадью 45 квадратных метров. При этом средняя цена кв. м определялась по информации, взятой из объявлений на ресурсе DomClick.ru за 2020 г.

Источник: Banki.ru