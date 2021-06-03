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Президент «Норникеля» описал возможность снижения стоимости жилья в РФ

2 июня в 11:27 Жилая недвижимость 0 273 Карина Мелова
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По мнению президента горно-металлургической компании «Норильский никель» Владимира Потанина, существует вероятность удешевления жилья в Российской Федерации при условии организации поставки предприятиями металлургической отрасли застройщикам необходимых им материалов без посредников и по сниженной цене.

«Нужно договориться о том, чтобы металлурги поставляли свою продукцию застройщикам напрямую – по госзаказу или иной выбранной правительством схеме. По сниженным ценам и только ту металлопродукцию, которая востребована в строительной отрасли. Таким образом, мы сможем осуществить прямое субсидирование застройщиков, а через них – обычных людей», – пояснил совладелец «Норникеля» (ист.: «Интерфакс»).

Г-н Потанин утверждает, что во избежание поднятия цен на жилую недвижимость правительству следует применить порядок действий с топливом, когда органы власти и нефтяные предприятиями заключили соглашение о поставках продукта на автозаправочные станции по устойчивым и незавышенным ценам. По этому поводу он выразился следующим образом: «Механизм прямых контрактов по субсидируемым ценам позволит не перераспределять взысканные с металлургов деньги через длинную цепочку, а отдать максимально быстро и адресно тем, от кого зависят цены на жилье, то есть застройщикам».
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