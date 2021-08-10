В скором будущем цены на жилую недвижимость «успокоятся»

В ходе состоявшейся 26 августа беседы с сотрудником телевизионного канала «Россия-1» председатель правления «Сбербанка России» Герман Греф выразил свое мнение по поводу стоимости жилой недвижимости в стране в скором будущем, спрогнозировав стабилизацию ситуации на рынке и снижение цен.



В частности, глава Сбербанка заявил: «Часть льгот по ипотеке отменена, поэтому спрос упал. Скорее всего, цены на рынке будут находить свой новый баланс. Я не вижу большого потенциала для роста цен на жилье. Скорее всего, даже наоборот – они немного должны стабилизироваться и «припасть».



Согласно предоставленным г-ном Грефом данным, вследствие сокращения объемов ввода жилой недвижимости на территории Российской Федерации ее стоимость увеличилась в среднем на 17–20 процентов. В то же время он ожидает роста предложения на рынке, так как в данный момент в государстве закладывается больше жилья.



Прежде генеральный директор акционерного общества «ДОМ.РФ» Виталий Мутко определил уровень поднятия цен на жилье в России в текущем году. В процентном исчислении этот показатель составил 13 %.