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Дачную амнистию могут пролонгировать еще на пять лет

30 августа в 13:21 Жилая недвижимость 0 245 Карина Мелова
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В понедельник, 30 августа, возглавляющий комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников поделился сведениями о представлении им и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком на рассмотрение нижней палаты законопроекта о продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 г. и расширении упрощенного порядка регистрации дачных участков и строений.

Так, в ходе встречи с корреспондентами информагентства ТАСС г-н Крашенинников провозгласил: «Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии еще на пять лет». В случае принятия инициативы более простая схема оформления прав на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать на законодательном уровне до 1 марта 2031 г.

По мнению автора документа, благодаря введению новых правил возможна легализация построенного до момента начала действия Градостроительного кодекса РФ (14 мая 1998 года) жилья на участках, на которые граждане не имеют документов, фиксирующих право на владение.
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