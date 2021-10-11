В РФ начал действовать обновленный порядок газификации участков земли

В соответствии с правительственным постановлением, сегодня начал действовать обновленный порядок газификации участков земли, применяемый к населенным пунктам, в которых уже присутствует газораспределительная инфраструктура.



Как сообщается, подключиться смогут лица, намеревающиеся использовать газ в личных (домашних) целях. При этом уточняется, что коммерческие нужды действие программы покрывать не будет.



Для газификации участка необходимо оставить заявку у оператора на «Госуслугах», в МФЦ или в личном кабинете на веб-ресурсе газораспределительной организации, а также предъявить свидетельство о праве собственности, ситуационный план и топографическую карту. Срок воплощения газификации конкретного участка зависит от расстояния между газораспределительной инфраструктурой и домовладением (ист.: РИА Новости).



Действие программы обуславливается законом о подведении газа к участкам на бесплатной основе, подписанным 11 июня главой РФ Владимиром Путиным. Реализация программы пройдет в 2 этапа: I завершится до 2023 г., II – до 2030 г. Ответственным за прокладку трубопровода до участков является единый оператор газификации. Комплексное соглашение о подключении будет заключаться по принципу «единого окна» для уменьшения сроков выполнения работ.