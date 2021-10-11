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В РФ начал действовать обновленный порядок газификации участков земли

Сегодня в 13:57 Жилая недвижимость 0 174 Карина Мелова
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В соответствии с правительственным постановлением, сегодня начал действовать обновленный порядок газификации участков земли, применяемый к населенным пунктам, в которых уже присутствует газораспределительная инфраструктура.

Как сообщается, подключиться смогут лица, намеревающиеся использовать газ в личных (домашних) целях. При этом уточняется, что коммерческие нужды действие программы покрывать не будет.

Для газификации участка необходимо оставить заявку у оператора на «Госуслугах», в МФЦ или в личном кабинете на веб-ресурсе газораспределительной организации, а также предъявить свидетельство о праве собственности, ситуационный план и топографическую карту. Срок воплощения газификации конкретного участка зависит от расстояния между газораспределительной инфраструктурой и домовладением (ист.: РИА Новости).

Действие программы обуславливается законом о подведении газа к участкам на бесплатной основе, подписанным 11 июня главой РФ Владимиром Путиным. Реализация программы пройдет в 2 этапа: I завершится до 2023 г., II – до 2030 г. Ответственным за прокладку трубопровода до участков является единый оператор газификации. Комплексное соглашение о подключении будет заключаться по принципу «единого окна» для уменьшения сроков выполнения работ.
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