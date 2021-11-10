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Семьи с детьми смогут не уплачивать НДФЛ при продаже жилой недвижимости

12 ноября в 15:11 Жилая недвижимость 0 180 Карина Мелова
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Согласно сообщению РБК, Минфин подготовил поправки в Налоговый кодекс, увеличивающие число потенциальных лиц, освобождающихся от уплаты подоходного налога в случае продажи недвижимости. В эту категорию попадут семьи с 2 и более детьми, имеющие намерение расширить свою жилплощадь.

Министерство финансов назвало 5 условий получения данной льготы вышеописанными семьями при продаже квартиры, дома, комнаты безотносительно к сроку пребывания объекта недвижимости в собственности. Так, налогоплательщик (его супруг) должны иметь 2 или более несовершеннолетних детей либо детей до 24 лет, проходящих очное обучение. Приобрести новое жилье следует в тот же календарный год, в который продается старое или не позднее 30 апреля следующего года. В случае заключения договора долевого участия в строительстве по договору должна пройти полная оплата. Общая площадь (кадастровая стоимость) купленной недвижимости должна превышать эти показатели проданного жилья. При этом максимально возможная кадастровая стоимость реализованной недвижимости составляет 50 миллионов рублей, и в момент продажи жилья ни налогоплательщик, ни его дети не должны владеть иной недвижимостью, площадь которой в общей сумме больше 50% площади приобретенного жилья.

Ожидается, что поправки начнут действовать в день официального опубликования федерального закона и коснутся доходов, полученных начиная с налогового периода 2021 г.
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