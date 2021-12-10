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ГД готова улучшить жилищные условия сотрудников МВД

Сегодня в 14:28 Жилая недвижимость 0 164 Карина Мелова
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22 декабря в нижней палате парламента прошло III чтение правительственного законопроекта, предполагающего улучшение жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.

По словам председателя правительства Михаила Мишустина, нуждающимся в жилье будет предоставляться выбор между единоразовой выплатой и готовой квартирой. При этом сотрудники, оставшиеся без работы из-за состояния здоровья или изменения в штате, также смогут рассчитывать на выплату для приобретения жилья. Пенсионеры органов внутренних дел, отдавшие службе минимум четверть века, продолжат в процессе ожидания жилья пользоваться служебными квартирами.

Ожидается, что жильем не по месту жительства с их согласия будут обеспечены также сотрудники МВД и пенсионеры, до марта 2005 г. зарегистрированные как нуждающиеся в жилье. Законом предписывается передача жилого помещения в собственность (с их согласия) лицам, уволенным со службы в органах внутренних дел, с правом на пенсию, зарегистрированным как нуждающиеся в улучшении жилищных условий или имеющие право на получение единоразовой выплаты.
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