ГД готова улучшить жилищные условия сотрудников МВД

22 декабря в нижней палате парламента прошло III чтение правительственного законопроекта, предполагающего улучшение жилищных условий сотрудников и пенсионеров органов внутренних дел.



По словам председателя правительства Михаила Мишустина, нуждающимся в жилье будет предоставляться выбор между единоразовой выплатой и готовой квартирой. При этом сотрудники, оставшиеся без работы из-за состояния здоровья или изменения в штате, также смогут рассчитывать на выплату для приобретения жилья. Пенсионеры органов внутренних дел, отдавшие службе минимум четверть века, продолжат в процессе ожидания жилья пользоваться служебными квартирами.



Ожидается, что жильем не по месту жительства с их согласия будут обеспечены также сотрудники МВД и пенсионеры, до марта 2005 г. зарегистрированные как нуждающиеся в жилье. Законом предписывается передача жилого помещения в собственность (с их согласия) лицам, уволенным со службы в органах внутренних дел, с правом на пенсию, зарегистрированным как нуждающиеся в улучшении жилищных условий или имеющие право на получение единоразовой выплаты.