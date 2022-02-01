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Названы места в столице с самой дорогой арендой жилья

31 января в 15:06 Жилая недвижимость 0 389 Карина Мелова
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По данным аналитического центра ЦИАН, в Москве наиболее дорогое в плане аренды жилье сейчас на Арбате, где в среднем его можно снять по цене 95 100 руб. в месяц (ист.: РБК).

Вторую позицию занимает Якиманка. В этом районе аренда квартиры обходится около 87 600 рублей в месяц. Далее идут Хамовники (83 800 рублей), Дорогомилово (80 500 рублей), Замоскворечье (80 100 рублей).

В общей сложности в Старой Москве в аренду сдается приблизительно 14 200 квартир по средней ставке 48 200 рублей (за исключением элитного сегмента).

Как заметил руководитель центра ЦИАН Алексей Попов, на рейтинг районов по средним ставкам существенно влияют структура застройки, близость к центру и транспортная доступность. «Чем больше в районе современных жилых комплексов, тем больше лотов по ставкам заметно выше рынка и, соответственно, выше средние показатели по локации», – сказал он.

Согласно информации от ЦИАН, в течение прошлого года стоимость аренды жилья в РФ выросла в среднем больше чем на 21 процент.
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