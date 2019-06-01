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Новогодних выходных в 2020 году будет меньше
31 мая в 17:03 Общество 0 138 Васильева Елена
Рабочими будут последние дни текущего года, 30 и 31 декабря, продолжительность новогодних каникул будет составлять восемь дней, с 1 по 8 января. Об этом в ходе заседания российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве сообщила сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Голикова сказала: «Планируется, что в 2020 году будут следующие дни отдыха: с 1 по 8 января 2020 года, с 22 по 24 февраля; с 7 по 9 марта; с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая; 12 по 14 июня; 4 ноября».
Следующие выходные дни в 2020 году будут перенесены: суббота 4 января – на понедельник 4 мая, воскресенье 5 января – на вторник 5 мая.
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