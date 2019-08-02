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Содержащиеся в окурках сигарет токсичные вещества несут угрозу для окружающей среды

Сегодня в 14:03 Общество 0 52 Васильева Елена
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Фильтры выкуренных сигарет с накопленными в них токсичными веществами являются серьезной угрозой для экологии. Об этом в четверг написала газета The Wall Street Journal со ссылкой на результаты проведенного в 120 странах мира в течение одного дня, 15 сентября 2018 года, исследования.

В тот день активисты организации Ocean Conservancy International Coastal Cleanup провели подсчет обнаруженных на океанском побережье и берегах рек бытовых отходов. Наиболее часто находили окурки с пластиковыми фильтрами - более 5,5 млн штук. Второе место заняли различные обертки (3,5 млн), пластиковые соломинки (3,2 млн), тарелки (1,9 млн) и бутылки (1,7 млн).

Газета отметила: «Регулирующие органы занимают все более жесткую позицию в отношении загрязнения окружающей среды сигаретными фильтрами. Исследования свидетельствуют о том, что окурки, которые часто смывают в городскую канализацию, откуда они попадают в водоемы, могут быть весьма токсичными для рыб».

Согласно данных Всемирной организации здравоохранения, пишет газета, в окружающую среду в процессе разложения сигаретных фильтров попадает около семи тысяч разных химических соединений, большинство из которых - ядовитые.

По данным газеты, уже в августе в США установят щиты с социальной рекламой о вреде, наносящемся окурками окружающей среде. Рядом с ними появятся урны, чтобы приучать курильщиков избавляться от окурков без вреда для экологии.
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