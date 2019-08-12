Сколько сахара должны потреблять дети

Специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на количество сахара, содержащееся в сухих завтраках, поскольку потребление детьми добавленного сахара должно составлять не более 10% суточной нормы калорий. Об этом пресс-служба ведомства сообщила информагентству ТАСС.



В сообщении сказано: «Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей - чуть меньше, у подростков - 13%. А по нормативам не должно превышать 10%».



В ведомстве также пояснили, что добавленным сахаром считается тот, который дополнительно добавляется к изначально содержащемуся в нем количеству. Поэтому в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать особое внимание на количество сахара, содержащееся в готовых завтраках, поскольку его содержание может существенно различаться в зависимости от производителя и процесса изготовления.



В ведомстве рассказали, что детям необходимо плотно завтракать, после чего можно съедать что-то сладкое, тогда слабости на первых уроках не будет. В пресс-службе также отметили, что количество потребляемых быстрых углеводов должно быть адекватным. Их значительное количество содержится в кондитерских изделиях, сладких газированных напитках, нектарах, соках и меде, десертах и готовых завтраках.



Как сообщалось ранее, проведенное Роскачеством исследование готовых завтраков выявило двукратное превышение суточной нормы потребления сахара более чем в половине шоколадных шариков.