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Сколько сахара должны потреблять дети
12 августа в 09:11 Общество 0 223 Васильева Елена
Специалисты Роспотребнадзора советуют обращать внимание на количество сахара, содержащееся в сухих завтраках, поскольку потребление детьми добавленного сахара должно составлять не более 10% суточной нормы калорий. Об этом пресс-служба ведомства сообщила информагентству ТАСС.
В сообщении сказано: «Фактическое потребление добавленного сахара у малышей трех-семи лет составляет 14,5% от калорийности суточного рациона. У более старших детей - чуть меньше, у подростков - 13%. А по нормативам не должно превышать 10%».
В ведомстве также пояснили, что добавленным сахаром считается тот, который дополнительно добавляется к изначально содержащемуся в нем количеству. Поэтому в Роспотребнадзоре рекомендуют обращать особое внимание на количество сахара, содержащееся в готовых завтраках, поскольку его содержание может существенно различаться в зависимости от производителя и процесса изготовления.
В ведомстве рассказали, что детям необходимо плотно завтракать, после чего можно съедать что-то сладкое, тогда слабости на первых уроках не будет. В пресс-службе также отметили, что количество потребляемых быстрых углеводов должно быть адекватным. Их значительное количество содержится в кондитерских изделиях, сладких газированных напитках, нектарах, соках и меде, десертах и готовых завтраках.
Как сообщалось ранее, проведенное Роскачеством исследование готовых завтраков выявило двукратное превышение суточной нормы потребления сахара более чем в половине шоколадных шариков.
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