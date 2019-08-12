«Российская газета» сообщила о новом способе кражи средств с банковских счетов

Мошенники совершают кражи средств пользователей приложений банков, пользуясь программой для удаленного доступа TeamViewer, сообщает «Российская газета».



По информации газеты, злоумышленник совершает звонок клиенту, представляется сотрудником банка и предлагает остановить выполняющуюся несанкционированно транзакцию, якобы установленную банком. Мошенник затем предлагает сверить все имеющие доступ к мобильному банку устройства.



Уточнив, устройство с какой операционной системой использует клиент, злоумышленник предлагает «отключить» неиспользуемую систему при помощи удаленного доступа. Таким образом, на самом деле, так любой человек имеет возможность подключиться к устройству клиента банка удаленно и совершать от его лица любые операции. Издательство также отмечает, что при добровольном предоставлении доступа доказывать факт мошенничества сложно или же невозможно вообще.



«Российская газета» напоминает, что управление «К» МВД, занимающееся раскрытием правонарушений в сфере высоких технологий, систематически предупреждает граждан о способах телефонного и электронного мошенничества. Наиболее распространенным является сообщение, присылаемое от имени банка, о блокировке карты с просьбой назвать ПИН-код. Еще одним популярным является сообщение о выигрыше в лотерее, в которой клиент не участвовал.



Управление «К» рекомендует никому не называть свой ПИН-код, а для разблокировки карты обратиться к администратору банка. О фактах мошенничества необходимо обязательно сообщать в полицию.