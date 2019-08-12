Вне брака в России рождается более 20% детей

Пятая часть детей в России рождается вне брака, чаще всего у женщин в возрасте от 30 до 34 лет. Об этом сказано в опубликованных на сайте Росстата материалах.



В РФ в 2018 году родилось 1,6 млн детей, 21,2%, то есть 340 тысяч младенцев, из них родились у не состоящих в официальном браке женщин. В 2017 году, по данным Росстата, эта цифра была такой же - 21,2% от общего количества новорожденных.



Чаще всего детей вне брака рожают женщины в возрасте от 30 до 34 лет. В 2018 году у не состоящих в официальном браке женщин данной возрастной категории родилось более 90 тысяч младенцев.



Чаще всего, по материалам Росстата, решаются родить ребенка незамужние жительницы столицы - у них появилось на свет 24,3 тыс. малышей. На втором месте жительницы Московской области, здесь зарегистрировано 16 тысяч детей, а на третьем - Чеченская республика, где вне брака родилось 12,5 тысяч детей.