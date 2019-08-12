Главная > Общество

Вне брака в России рождается более 20% детей

16 августа в 08:11 Общество 0 186 Васильева Елена
1 Изображение

Пятая часть детей в России рождается вне брака, чаще всего у женщин в возрасте от 30 до 34 лет. Об этом сказано в опубликованных на сайте Росстата материалах.

В РФ в 2018 году родилось 1,6 млн детей, 21,2%, то есть 340 тысяч младенцев, из них родились у не состоящих в официальном браке женщин. В 2017 году, по данным Росстата, эта цифра была такой же - 21,2% от общего количества новорожденных.

Чаще всего детей вне брака рожают женщины в возрасте от 30 до 34 лет. В 2018 году у не состоящих в официальном браке женщин данной возрастной категории родилось более 90 тысяч младенцев.

Чаще всего, по материалам Росстата, решаются родить ребенка незамужние жительницы столицы - у них появилось на свет 24,3 тыс. малышей. На втором месте жительницы Московской области, здесь зарегистрировано 16 тысяч детей, а на третьем - Чеченская республика, где вне брака родилось 12,5 тысяч детей.
Комментировать
Добавить комментарий
Комментарии ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Читайте также

Гибралтар бросил вызов США и выпустил арестованный иранский танкер Grace 1

16 августа в 12:07 Политика

В Google проигнорировали требование Роскомнадзора об удалении оскорбляющего герб РФ ролика

16 августа в 11:45 Государство

Глобальная рецессия может наступить намного раньше, чем кто-либо думал

16 августа в 10:40 Финансовые рынки

Эксперты назвали наиболее востребованные у работодателей рабочие профессии

16 августа в 09:48 Рынок труда
Самое читаемое Самое обсуждаемое

В ГД внесен законопроект, которым расширяются возможности для выделения жилья детям-сиротам Европа не так уж и боится Бориса Джонсона Электронная ипотека стала исключением закона об электронной подписи Сколько сахара должны потреблять дети Трамп сам приведет себя к импичменту

Индексы МосБиржи и РТС
Архив статей

2019

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 