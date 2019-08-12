Исследовательский центр говорит, что тропические леса Амазонки в Бразилии горят рекордными темпами

Лесные пожары бушуют с рекордной силой и скоростью с тех пор, как в 2013 году началось их отслеживание Национальным институтом космических исследований (известным под аббревиатурой INPE).



В этом году в Бразилии произошло 72 843 пожара, причем более половины - в районе Амазонки, сообщает INPE. Это более чем на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Леса Амазонки часто называют легкими планеты, производящими 20% кислорода в атмосфере Земли. Они считаются жизненно важным для замедления глобального потепления и являются домом для бесчисленных видов фауны и флоры. Площадь леса всего в два раза меньше Соединенных Штатов, и это самый большой тропический лес на планете.



Драматические изображения и видео в социальных сетях показывают гигантские клубы дыма, поднимающиеся из зелени, и линии огня, оставляющие после себя почерневшие руины. Дым уже дошел до Сан-Паулу, то есть более чем на 1700 миль от эпицентра пожара. Изображения из города показывают черное небо в середине дня, и солнце, покрытое дымом и пеплом.



Спутниковая программа Европейского Союза «Коперник» выпустила карту, на которой показан дым от пожаров, распространяющихся по всей Бразилии до побережья Восточной Атлантики. Дым покрыл почти половину страны, и уже распространяется в соседние Перу, Боливию и Парагвай.



Река Амазонка простирается через несколько из этих южноамериканских стран, но большая часть - более двух третей - тропических лесов находится в Бразилии.



По данным INPE, площадь более 1½ футбольных полей тропических лесов Амазонки уничтожаются каждую минуту каждого дня.



Люди во всем мире делятся ужасом от происходящего в социальных сетях. Поклонники группы K-Pop BTS, называющие себя армией, даже собираются в Твиттере, чтобы распространять информацию о пожарах, когда десятки тысяч людей пишут в Твиттере под хэштегом #ArmyHelpThePlanet.



Активисты обвиняют президента Бразилии



Экологические группы уже давно проводят кампанию за спасение Амазонки, обвиняя крайне правого президента Бразилии Жаира Болсонару в угрозе жизненно важным тропическим лесам.

Они обвиняют его в ослаблении контроля над состоянием окружающей среды в стране и поощрении обезлесения.



Экологическая политика Болсонару была спорной с самого начала. Бывший капитан армии, он дал предвыборные обещания по восстановлению экономики путем изучения экономического потенциала Амазонки.



Всего несколько недель назад директор INPE был уволен после ссоры с президентом; директор предоставил спутниковые данные, которые показали, что вырубка лесов в июне была на 88% выше, чем годом ранее, и Болсонару назвал полученные данные «ложью».



Болсонару также раскритиковал предупреждения по поводу вреда обезлесения для торговых позиций страны на международной арене, согласно агентству Agencia Brasil.



Пропагандистская позиция Болсонару, возможно, подтолкнула лесозаготовителей, фермеров и шахтеров захватить контроль над растущей областью земель Амазонки, заявил в прошлом месяце CNN en Español исполнительный секретарь экологической некоммерческой организации Observatorio do Clima (Климатическая Обсерватория).



Сокращение бюджета и федеральное вмешательство облегчают использование тропических лесов людьми. Бразильское агентство по защите окружающей среды сократило свой бюджет на 23 миллиона долларов, и официальные данные, отправленные в CNN Observatorio do Clima, показывают, что деятельность правоохранительного органа прекратилась с момента присяги Болсонару.



В среду Болсонару заявил, что недавняя волна пожаров на Амазонке могла быть вызвана неправительственными организациями, чтобы привлечь международную критику к действующему правительству.



«Преступность существует, и мы должны убедиться, что этот вид преступлений не развивается. Мы забрали деньги у НПО», - сказал он.



«Теперь они чувствуют себя не в своей тарелке из-за недостатка финансирования. Поэтому, возможно, неправительственные организации проводят эти преступные действия, чтобы привлечь негативное внимание ко мне и к бразильскому правительству. Это война, с которой мы столкнулись».



В июле Гринпис назвал Болсонару и его правительство «угрозой климатическому равновесию» и предупредил, что в конечном итоге его политика нанесет «большой вред» экономике Бразилии.



Экологические активисты и организации, такие как Всемирный фонд дикой природы, предупреждают, что если Амазонка достигнет точки невозврата, тропический лес может превратиться в сухую саванну, больше не пригодную для обитания большей части его дикой природы. Если это произойдет, то вместо того, чтобы быть источником кислорода, он может начать выделять углерод - основной фактор изменения климата.



По материалам www.edition.cnn.com