Роструд напоминает о ноябрьских длинных выходных

День народного единства, который отмечается 4 ноября, даст россиянам возможность отдыхать в течение трех дней подряд. Об этом пресс-служба Роструда сообщила сегодня информагентству ТАСС.



Собеседник агентства сказал: «В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября».



Каендарь праздничных и рабочих дней на 2020 год был утвержден правительством в июле. Согласно календарю, следующие продолжительные выходные ожидают россиян в период новогодних праздников. Отдыхать российские граждане будут в течение восьми дней, с 1 по 8 января.