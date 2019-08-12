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Роструд напоминает о ноябрьских длинных выходных

Сегодня в 12:32 Общество 0 65 Васильева Елена
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День народного единства, который отмечается 4 ноября, даст россиянам возможность отдыхать в течение трех дней подряд. Об этом пресс-служба Роструда сообщила сегодня информагентству ТАСС.

Собеседник агентства сказал: «В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим. Таким образом, отдыхать россияне будут три дня: со 2 по 4 ноября».

Каендарь праздничных и рабочих дней на 2020 год был утвержден правительством в июле. Согласно календарю, следующие продолжительные выходные ожидают россиян в период новогодних праздников. Отдыхать российские граждане будут в течение восьми дней, с 1 по 8 января.
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